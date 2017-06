Les épreuves du bac débutent ce matin : sous haute surveillance

C’est aujourd’hui, dimanche 11 juin que démarrent les épreuves du baccalauréat session juin 2017. Ils sont plus de 761.000 candidats qui vont tenter de franchir le dernier pas vers l’université.

Le coup d’envoi de cet examen qui s’étendra jusqu’à jeudi prochain sera donné, ce matin, par la première responsable du secteur, Mme Nouria Benghebrit, depuis la wilaya de Guelma dans la matinée, et Souk Ahras dans l’après midi. Les matières de langue arabe et sciences islamiques sont les épreuves qu’affronteront les candidats au premier jour.

A la veille de cet examen décisif pour l’avenir des élèves de terminale, Mme Benghebrit s’est adressée hier, aux candidats à l’examen du Baccalauréat 2017 pour leur exprimer ses encouragements.

Dans un message vidéo publié sur sa page facebook, la ministre de l’Education a saisi l’occasion pour mettre en garde les candidats contre la manipulation dont ils seraient victimes s’ils suivaient les sujets diffusés sur les réseaux sociaux. «Vous, nos élèves candidats à l’examen, mes élèves, l’avenir est entre vos mains. Nous sommes fiers que vous soyez au même niveau que tous les jeunes dans les autres pays en matière de maîtrise des nouveaux outils numériques.

Il reste qu’il en est fait usage, souvent, de manière abusive, en exposant certains d’entre vous, parfois, aux sanctions sévères de son utilisation non-réglementaire.

Méfiez-vous des sites qui, au premier abord, semblent vouloir vous aider, notamment en vous diffusant des sujets et des corrigés. Méfiez-vous de la manipulation. Un seul objectif à cela, vous perturber, vous empêcher de garder votre sérénité, importante en période d’examen», a-t-elle prévenu. La ministre a appelé les candidats à se concentrer sur tout ce qu’ils ont acquis durant l’année et sur leurs propres ressources, car, dira-t-elle, «seules votre concentration et la confiance que vous avez en vos potentialités sont les garants d’une bonne démarche en cette période du Ramadhan».

La ministre s’est engagé dans son message, à continuer à œuvrer sans relâche avec l’ensemble des partenaires, à contribuer au parachèvement de la Réforme de l’école algérienne. Elle a enfin, appelé les candidats, les encadreurs et les parents d’élèves, à constituer ensemble un front uni, contre la médiocrité, et la triche aux examens est à l’origine en grande partie de cet état de fait.



Dispositif de surveillance renforcé



En effet, dans le souci d’éviter la triche et la fuite des sujets, le département de Mme Benghebrit a mis en place un dispositif de surveillance du bon déroulement des épreuves ultra sécurisé à travers une collaboration restreinte avec le ministère de l’Intérieur et celui de la Défense nationale.

En effet, la sécurisation de cet examen commence d’abord au niveau de l’Office national des examens et concours (ONEC), mis sous surveillance vidéo et lequel a bénéficié cette année d’«une remise à niveau» grâce aux moyens financiers consentis par les pouvoirs publics pour ce faire.

Cette sécurisation se fera, entre autres, à travers l’interdiction des téléphones portable, des outils numériques, des écouteurs, des antisèches, etc, en sus d’autres dispositions «confidentielles» a-t-elle ajouté, notant que «tout est fin prêt» pour ce rendez-vous pour lequel les enseignants «sont déjà convoqués».

Vigilance aussi au niveau de la différente direction de l’éducation où les épreuves se trouvent actuellement sous haute surveillance sécuritaire. Leur acheminement, vers les différents centres d’examen se fera sous escorte de la Gendarmerie ou de la Police. La même vigilance devrait être de mise également au niveau du secrétariat où les épreuves sont dispatchées vers les salles d’examen. Cela en interdisant strictement aux personnels de service de faire usage des téléphones portables pour les empêcher de photographier les épreuves et les balancer sur Facebook.



Préserver l’égalité des chances



Les sites d’examen seront ainsi privés de wifi et d’accès à Internet et les quelque 700.000 candidats seront soumis à l’entrée au «détecteur de métaux et d’appareils électroniques».

En plus des 15.000 policiers qui assureront comme chaque année la sécurité des centres d’examen, «des équipes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité» se chargeront de «suivre les activités des utilisateurs des réseaux sociaux, contrer toute tentative de fuite des sujets en un temps record et poursuivre les contrevenants», a expliqué pour sa part, la Direction générale de la Sûreté nationale. Et, en cas de nouvelle fuite, des sujets de réserve sont, cette fois-ci, prêts à intervenir sur le champ.

«Nous prenons l’ensemble de nos responsabilités pour préserver la crédibilité des examens et l’égalité des chances pour tous les élèves», a-t-elle souligné, interpellant le reste de la société, dont les parents élèves, pour «partager» cette responsabilité, l’enjeu, a-t-elle insisté, étant «la moralisation qui est une dimension importante».

Sur un autre plan, elle a tenu à rappeler aux élèves concernés que «les portes des centres d’examen seront ouvertes dès 8 h et qu’elles seront fermées après 9 h», leur recommandant d’effectuer «une reconnaissance» des établissements «au minimum la veille», relevant que cette mesure «fait partie du protocole anti-fraude». Grâce à l’usage de l’outil numérique, tous les candidats qui seront à l’intérieur des établissements seront au courant des sujets en même temps», a-t-elle encore fait savoir.

3.710 détenus composent

3.710 détenus se présentent au niveau de 42 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l’Education nationale comme des centres d’examens officiels, a annoncé samedi le ministère de la Justice dans un communiqué. «L’examen se déroule sous la supervision de l’Office national des examens et concours (ONEC) et l’encadrement des personnels du secteur de l’éducation nationale conformément aux dispositions de la Convention conclue entre les ministères de la Justice et de l’Education nationale. Le ministère de la Justice précise que les candidats au Baccalauréat et au BEM ont bénéficié de séances de préparation psychologique et de conseils et orientations pendant les révisions par des psychologues relevant du secteur pénitentiaire. Durant l’année scolaire 2016/2017, quelque 42 433 inscrits ont été recensés pour ce qui est de l’enseignement général dont 34.037 inscrits à l’enseignement à distance, 1.150 aux études universitaires, 7.246 en classes d’alphabétisation et enfin, 7.680 candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM). Par ailleurs, le nombre d’inscrits au titre de la même année dans les filières de formation professionnelle et artisanale s’élève à 39.380 y compris pour la session février 2017.

Sétif

Fin prêt

27.183 candidats au Baccalauréat rejoignent ce matin et jusqu’au 15 juin, les centres d’examens. Pour ce faire toutes les dispositions humaines et matérielles ont été mobilisées aidées en cela par un dispositif sécuritaire mis en place à travers les 92 centres d’examen. «Autant de dispositions qui ne sont pas sans impliquer d’autres partenaires importants et qui sous l’autorité du wali ont travaillé régulièrement pour coordonner leurs actions et aller dans le sens de la préparation des différents examens scolaires qui a débuté depuis le début de l’année scolaire conformément aux orientations de la tutelle» a souligné Abdelaziz Bezala, directeur de l’éducation à l’issue de sa rencontre avec la presse.

Le nombre de filles de l’ordre de 15.020 candidates est plus important que celui des garçons (12.163), soit 17.628 candidats scolarisés et 9.555 autres libres. Dans ce contexte il faudra relever que 9 personnes aux besoins spécifiques, 35 autres des écoles privées et 47 candidats des centres de rééducation parmi lesquels 42 filles tenteront de relever le défi .

Pas moins de 6.852 fonctionnaires du secteur de l’éducation ont été mobilisés pour l’encadrement de cet examen pour lequel deux centres de correction, le lycée Ibn Rachik et le lycée Malika Gaid ont été retenus. La cellule de l’animation et du suivi présidée par le directeur de l’éducation depuis le 10 mai dernier poursuivra son activité jusqu’au 31 juillet 2017.

Béjaia

Tout les moyens mobilisés

Le troisième examen de fin d’année scolaire 2016/2017, concernant la fin du cycle secondaire à savoir l’examen du baccalauréat qui débutera ce matin à travers tous les centres d’examen de la wilaya de Bejaia et s’étalera jusqu’au 15 juin en cours. Ils sont 19.762 candidats dont 11.028 filles à se présenter pour leur troisième examen de leur cursus scolaire. On distinguera aussi 5.445 candidats libres dont 2.600 filles.

Les 19.762 candidats qui subiront les épreuves d’examen dont 31 candidats issus des différents établissements scolaires privés agréés au niveau de la wilaya et aussi 23 candidats aux besoins spécifiques sont répartis sur 62 centres d’examens et encadrés par 5.303 encadreurs. Les candidats aux besoins spécifiques seront pris en charge dans les centres d’examens où ils bénéficieront de l’assistance nécessaire en application de la réglementation en vigueur. Ainsi toutes les dispositions humaines, matérielles sont prises par la direction de l’éducation de la wilaya.

En matière de sécurisation de l’examen plusieurs mesures ont été prises pour parer toute tentative de triche et toute menace de déstabilisation de cet examen. A cet effet, chaque centre est doté d’un brouilleur de téléphone portable, de détecteurs de métaux, de caméras et de groupe électrogène.

Par ailleurs, les services de sécurité, police, gendarmerie et protection civile, ont mis en place un plan de sécurisation de l’examen par une présence permanente dans les centres. Tous les centres de regroupements des sujets et de dépôts des copies d’examen sont totalement sécurisés par les services de police et de gendarmerie de jour et de nuit. L’acheminement des copies et sujets vers les centres d’examens et les centre de regroupement s’effectuera sous escorte des services de sécurité. Un plan rigoureux est mis en place autour de l’ensemble des centres d’examens pour assurer un bon déroulement de l’examen du baccalauréat en plein mois de ramadhan tout en souhaitant beaucoup de courage a tous les candidats de la wilaya de Bejaia.

