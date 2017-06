Douanes : Un dispositif de facilitation pour les voyageurs

Plusieurs mesures de facilitation ont été prises par la Direction générale des douanes (DGD) pour les voyageurs durant la saison estivale 2017, a appris l'APS auprès de responsables des douanes. Ce dispositif de facilitation a été mis en place dans le cadre de la promotion du service public douanier, notamment dans ses aspects concernant les voyageurs, souligne la même source. Ainsi, la procédure d’établissement du Titre de Passage en Douane (TPD) à bord des car-ferries sera reconduite avec, comme nouveauté, l’augmentation du nombre des agents affectés aux brigades navigantes des douanes afin d’assurer une meilleure prestation de service. Cette procédure concerne également, cette année, les véhicules quittant l’Algérie, précisent-ils. La DGD a également mis en place un couloir vert destiné aux familles, aux personnes à capacité réduite et aux personnes âgées leur permettant de bénéficier d’un traitement privilégié et d'accélérer leur passage au niveau des postes frontaliers. En outre, le dispositif prévoit le renforcement des services des douanes aux ports, aux aéroports et aux postes frontaliers terrestres, en effectifs lesquels ont bénéficié de séminaires et de formations sur les techniques d’accueil. D'autre part, une ligne téléphonique spéciale (023 / 50-12-12) sera mise en service pour être dédiée à l’information aux voyageurs durant la saison estivale 2017, dénommée «Infos douane services». Par ailleurs, une rubrique, dénommée «voyageurs», a été mise à jour et mise en ligne sur le site web de la DGD, qui comporte toute la réglementation afférente aux flux de voyageurs à l’entrée ou à la sortie du territoire national, la liste des marchandises interdites à l’importation et à l’exportation ainsi que des informations relatives à l’éligibilité à la taxation forfaitaire. Les voyageurs auront aussi la possibilité du télécharger le formulaire de la déclaration de devises et objets de valeur. Par ailleurs, concernant la communauté nationale établie à l’étranger, une opération de communication «Off-shore» a été initiée par les Douanes. Elle consiste, d’une part, à faire parvenir aux représentations diplomatiques algériennes, qui connaissent une forte diaspora, de différents supports d’information et, d’autre part, à faire connaître aux membres de la communauté établie à l’étranger, via ces représentations diplomatiques, les différentes voies de communication et de proximité de l’administration des Douanes algériennes, pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations et attentes (site web, réseaux sociaux, numéro vert des douanes, différents supports de communication...). Quant aux nationaux désireux de passer leurs vacances en Tunisie, ils auront la possibilité de procéder électroniquement, durant la saison estivale, à l’accomplissement de la procédure du Titre de Passage en Douanes (TPD) via le site internet des douanes algériennes (e-TPD) et ce à partir du 18 juin.