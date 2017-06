Association nationale des exportateurs algériens (Anexal) : Nécessité d’adapter les filières

Le gouvernement n’arrête pas de relever la nécessité de gagner la bataille de l’export. L’objectif d’hier est érigé en une priorité, voire en impératif, dans le cadre du nouveau modèle économique de croissance. Mais les conditions sont-elles réunies ? Ali Bey Nasri évoque, d’abord, l’importance d’attirer les investissements directs étrangers dans des filières exportatrices. Dans un entretien paru dans le dernier numéro de la revue Partenaires de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, le président de l’Association nationale des exportateurs algériens estime également que l’Algérie doit tirer profit de son positionnement géostratégique et s’inscrire dans la redistribution de la chaîne de valeur internationale. Citons l’exemple de l’industrie automobile qui connaît ces dernières années un essor, M. Nasri dira : « Nous ne sommes pas au stade de l’exportation ». Pour y parvenir, s’impose, selon lui, l’élévation du taux d’intégration. Pour le gouvernement, l’éligibilité d’un véhicule au crédit automobile sera assujettie, désormais, au taux d’intégration qu’apporterait le constructeur. « N’oublions pas que notre tissu industriel actuel est composé d’entreprises de production, dont les intrants sont essentiellement importés », rappelle-t-il.

S’agissant des priorités pour mieux aider les entreprises à exporter, M. Nasri indique qu’il est « absolument nécessaire d’encourager les entreprises à exporter en mettant en place un cadre réglementaire incitatif, notamment dans le cadre des changes ». A ses yeux il est également temps pour l’Algérie de mettre en place un outil de pilotage qui aura pour mission de conduire la politique globale du commerce extérieur. Enfin, il croit dur comme fer que la création d’un ministère délégué chargé du commerce devient nécessaire. Sa mission sera de charger de la maîtrise de la balance commerciale, la gestion des accords d’associations (Union européenne, Grande zone arabe de libre-échange) ainsi que l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. D’autre part, le président de l’Anexal est revenu sur l’irrégularité des opérations d’exportation, expliquant que certaines entreprises pèchent par manque d’expérience, et absence de vision claire, de stratégie et de business-plan. Rejetant cette présence intermittente, M. Nasri indique que le plus important est de durer, car le développement à l’international est plus qu’une nécessité. Pour mener à bon port ce bateau de l’exportation, le même responsable met en relief l’accompagnement des banques en ce sens à promouvoir les exportations. Pour ce faire, il relève l’utilité des outils de financements comme le factoring, les lettres de crédit stand-by. En termes de chiffres, le président de l’Anexal a souligné qu’entre 2014 et 2016, l’Algérie a exporté, par filières, plus de 50 millions de dollars de produits agricoles, dont 37 millions USD de dattes, loin du Maroc qui est à 2 milliards de dollars. Le moment, enchaîne M. Nasri, est de poser un diagnostic global et identifier les filières, puis les adapter au marché international et à la demande mondiale.

Fouad Irnatene