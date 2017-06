Rendement record en fruits et légumes : Conditionner pour exporter

«Le rendement record de la filière fruits et légumes appelle une consolidation du tissu des entreprises de transformation et de conditionnement des produits agricoles afin de contenir l’excédent et d’augmenter les exportations pour éviter la chute des prix à des niveaux nuisible aux producteurs», a indiqué le ministre du Commerce, M. Ahmed Saci.

Lors d’une visite d’inspection au marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus (Alger), le ministre a mis en exergue « la nécessité d’exploiter l’excédent de la production agricole en faveur de l’économie nationale, appelant à la création de nouvelles unités de transformation et de conditionnement des produits agricoles dans les régions d’activité pour contenir l’excédent de production et partant, éviter la chute des prix à des niveaux nuisible aux producteurs ».

« La chute des prix à des niveaux très bas est nuisible à l’économie nationale et impacte des milliers d’agriculteurs producteurs et des milliers des travailleurs des marchés de gros », a-t-il soutenu, soulignant « la nécessité d’une approche qui préserve les intérêts de ces derniers et protège le pouvoir d’achat du citoyen ».

Estimant que cette surabondance est un facteur encourageant pour les opérateurs économiques en termes d’augmentation du volume des produits agricoles destinés à l’exportation notamment les produits saisonniers périssables, M. Saci a rappelé la réussite de l’expérience d’exportation de la pomme de terre ces dernières années, ce qui encourage à renforcer et à diversifier l’exportation, source de revenus en devises fortes. Le ministre a appelé, dans ce contexte, les opérateurs économiques à une plus large adhésion à la stratégie d’augmentation et de diversification des capacités d’exportation qui est, a-t-il dit, « une solution pour maintenir les grands équilibres de l’économie nationale. En réponse à une question de la presse sur les mesures prises concernant les pratiques commerciales illégales, à l’instar de la spéculation et du monopole, le ministre a indiqué que l’augmentation du nombre des marchés de gros à travers le pays, la codification de la relation entre le producteur et le vendeur de gros et l’élargissement des marchés de proximité sont à même de mettre un terme à ces pratiques. A cet effet, M. Saci a indiqué que son département a élaboré un programme pour la réalisation de 8 marchés de gros de fruits et légumes à travers le pays et une dizaine de marchés de proximité qui seront parachevés en 2017 et 2018. A une question sur le projet de plafonnement des prix, il a indiqué que l’Etat a décidé que ce plafonnement s’appliquera à un nombre limité de produits. Les prix des produits restants seront fixés par le marché (l’offre et la demande). Dans ce cadre, les opérateurs ont fait part de leurs préoccupations notamment la mise en place d’une filiale bancaire au niveau du marché pour faciliter les transactions. Le président de l’association nationale des mandataires des marchés de gros des fruits et légumes, Mohamed Medjber a indiqué que le marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus accueille quotidiennement plus de 2.000 véhicules et près de 1.000 tonnes de produits agricoles par jour. (APS)