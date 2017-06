Centre culturel islamique d’Alger : à la recherche du lustre d’antan

Destinés à diffuser et à valoriser la véritable culture islamique, les Centres culturels islamiques développent une intense activité durant le mois béni de Ramadhan, notamment en organisant des colloques et conférences scientifiques, des soirées poétiques, des expositions de livres, de documents et photos historiques, des concours culturels et religieux, des projections de films et documentaires et autres, au profit du large public. Selon les données du ministère des Affaires religieuses, l'Algérie compte 41 centres culturels islamiques, actuellement, en attendant celui de la Grande mosquée d’Alger, à Mohammedia, en voie de réalisation.

Cela dit, malgré le manque de moyens matériels et techniques, ces centres déploient des efforts gigantesques pour accueillir les différentes franges de la société et leur offrir les espaces nécessaires pour développer leurs connaissances et leur savoir-faire, débattre des idées et des problèmes qui touchent la société, consolider le rôle socioculturel et religieux joué par la mosquée. C’est le cas du Centre culturel d’Alger, sis 12, rue Ali-Boumendjel, qui, malgré le poids des ans et l’indifférence des gens pour les questions culturelles, tente de résister vaille que vaille, pour redorer le blason à l’institution, autrefois véritable centre de rayonnement culturel et religieux du pays. Tout en gardant un œil nostalgique sur les nombreux séminaires de la pensée islamique, qu’il a abrités les années 1970 du siècle passé, le CCI d’Alger veut regarder vers l’avenir, en essayant de répondre aux exigences de l’heure, à travers la prise en charge des préoccupations de ses visiteurs et de ses habitués. Dès la nomination d’un nouveau directeur à sa tête, il y a quelques mois, le Centre culturel islamique d’Alger s’est lancé dans un vaste programme de réfection et de réaménagement des locaux, parallèlement à une redynamisation des activités culturelles et religieuses de l’institution et de ses annexes, se trouvant dans les autres wilayas. Outre la mise en œuvre d’un riche programme d’activités socioculturelles et religieuses, durant le Ramadhan, sous forme de conférences débats thématiques et de concours de récitation du Coran pour les enfants, le CCI d’Alger offre ses locaux à une intéressante exposition-vente de livres à caractère scientifique et culturel. Le visiteur sera certainement agréablement surpris par une intéressante exposition de documents et exemplaires du Coran, traitant de l’édition du saint livre en Algérie, œuvre du ministère des Affaires religieuses et du Wakf. Même si le pari est difficile, notamment à l’ère des NTIC, faire renaître l’ambiance d’antan, faire revivre la culture arabo musulmane au CCI d’Alger mérite d’être tentée.

Mourad A.