One man show : Touffik Mezaâche et Moh DZ séduisent

Une table de terrasse de café, 2 chaises, une bouteille d’eau à moitié pleine, une assiette vide et une guitare suffiront pour étoffer le one man show intitulé Moh DZ, déployé ce soir sur les planches de la maison de la Culture Houari-Boumediène de Sétif, par Touffik Mezaâche. Visiblement imprégné des réalités de la vie, d’un quotidien qui ne dit pas son nom, d’une société qui ne cesse pas de souffrir de ses contradictions.

Dans un cheminement simple, plein de symboles avec des mots de tous les jours, ce jeune comédien qui n’a pas perdu du temps et s’est inspiré dans son expérience théâtrale du noir et blanc de la vie, de gestes forts illustrant un passé qui ne se conjugue plus avec le présent, s’en va alors, 60 minutes durant, à faire émerger de ce fond noir que déchire de sa lumière, un baladeur, des signaux d’une société à la recherche de ses repères, de ses valeurs, au lendemain d’une décennie noire. Spectacle que beaucoup liront entre les images, les paroles et les geste, et nourrissant de bout en bout, ce désir profond de Toufik Mezaâche de nous replonger dans notre authenticité, un quotidien simple et beau où l’amour pour l’autre, le respect de soi et de l’autre, un sourire partagé dans une vie qui mérite d’être vécue, constituent autant d’élément forts qui secouent une mémoire vivant encore à l’heure de «Janitou», basculant dans les méandres de «Abou L’Houl» et ce rêve de convoler en justes noces avec «Mamina» sous un toit où l’on sera alors à dix.

L’école, la mosquée et «Bagaret el- Haloub» seront autant d’autres indicateurs dans une société qui consomme à ne plus en finir et se plaint d’un pouvoir d’achat qui en prend un coup au moment où cette vache à lait à force d’être malmenée ne produit plus autant de lait, autant de contradictions de hauts et de bas que Toufik traite dans son one man show, sans tabou, mais entretenant sans cesse la vie et l’espoir. «C’est un spectacle qui a été déjà primé au festival du monologue maghrébin à Laghouat, et en le présentant à Sétif au titre de quatrième édition, je tente une fois encore de montrer une société affectée par la décennie noire.»

Une heure non-stop de spectacle marqué par des moments forts où la tristesse et le rire se confondent, ponctués par des ovations fortes d’un public qui s’est levé comme un seul homme à la fin du spectacle pour dire merci à ce jeune produit du théâtre sétifien. «Mon meilleur palmarès, c’est mon public», ajoute-t-il. Un public qui n’est en fait qu’une frange de la société et que ce jeune ne comprend pas quand il poursuit : «Une société où une forme d’égoïsme a tendance à se développer, qui est là à tout juger négativement souvent sans espoir parfois, c’est pour cela que le message que je véhicule est un message d’amour à travers lequel nous avons à charge de nous accepter, nous écouter les uns les autres, et faire que la vie mérite d’être vécue dans l’espoir qui nous anime.»

F. Zoghbi