Lectures du Coran, de Mohammed Arkoun : Une approche scientifique de l’islam

D'emblée, peut-on dire, les sujets abordés dans cet ouvrage sont des plus brûlants : statut du Coran comme Parole de Dieu, «shari’a» et statut de la femme, «jihad», islam politique, islam et société, merveilleux et métaphore...

C’est dire, au vu des bouleversements profonds du monde musulman, depuis lors, la teneur visionnaire du travail de feu Mohammed Arkoun. Ce qu'on peut retenir du travail colossal de cet islamologue de renom, c'est que son approche scientifique, centrée sur la «critique de la raison islamique», a fait de lui le précurseur de tous ceux qui veulent «en finir avec les impasses mortifères du littéralisme» en se fondant sur les sciences humaines.

Lectures du Coran, paru initialement en 1982, est considéré comme un ouvrage-clé de sa démarche : il mobilise toutes les ressources de la linguistique, de la sémiotique, de l'histoire des mentalités et de la sémiologie, pour «déconstruire le discours classique sur le Coran». Ce faisant, il aborde les sujets les plus brûlants : statut du livre comme parole de Dieu, shari’a et condition de la femme, jihad, islam politique... et montre en quoi toutes les lectures du Coran sont nécessairement des constructions humaines.

L'auteur de cet ouvrage, l'un des islamologues les plus importants de l'époque contemporaine, considérait en effet ce livre comme la matrice de son œuvre et a consacré les dernières années de sa vie à le remanier et l'enrichir.

Son épouse, Touria Yacoubi-Arkoun, a pu réunir les ultimes versions de ces textes afin de permettre à cette édition définitive de voir le jour. «Lectures du Coran était l'ouvrage qui tenait le plus au cœur de mon époux. À chaque nouveau livre paraissant sur le sujet — et Dieu sait s'il y en avait ! — je l'encourageais à le republier. Mais il tenait à prendre le temps d'y intégrer tous les compléments qu'il avait accumulés au cours des deux dernières décennies ; ses voyages incessants ne lui avaient hélas pas laissé le loisir de cette mise à jour ! À partir de 2009, quand la maladie ne lui permit plus d'honorer les invitations qui continuaient d'affluer de toutes parts, au lieu de se reposer, il se mit assidûment, entre autres travaux, au remaniement de ces textes», a-t-elle tenu à témoigner, dans un avant-propos qui suit la préface à l'édition définitive.



Un ouvrage consacré à la question cruciale de l’exégèse coranique



L'épouse de Mohammed Arkoun ne s'en arrête pas là, puisqu'elle précise, un peu plus loin : «Début 2015, cinq ans après sa disparition, constatant que cet ultime travail était totalement méconnu même de ses collègues et élèves, il m'est clairement apparu que je me devais, pour garder vivante son œuvre et honorer sa mémoire, de transmettre cet héritage à ses lecteurs qui, comme moi, ont été brutalement privés de sa présence éclairante. Après la sélection des chapitres concernés, j'ai fait part de mon projet à mon ami Jean Mottapa, qui a tout de suite adhéré à mon idée et accepté la publication du présent ouvrage. Julien Darmon a assuré la mise en forme éditoriale et scientifique.» Et Touria Yacoubi-Arkoun de conclure son avant-propos : «Le projet essentiel de ce livre, Mohammed Arkoun l'exprimait ainsi dans la préface de cet ouvrage : le Coran contient les incitations et les pierres d'attente en vue de la reprise constante des efforts humains pour corriger, élargir, enrichir nos connaissances, nous sommes assurés, en le relisant avec la rigueur intellectuelle moderne, de contribuer à l'apaisement de cette nostalgie de l'être et de ce désir d'éternité qui n'ont jamais cessé de travailler l'homme.» En tout cas, le résultat d'un tel travail — consacré à la question cruciale de l'exégèse coranique — témoigne de la fécondité des recherches ouvertes près d'un demi-siècle plus tôt : pour tout dire, cette œuvre de visionnaire demeure d'une importance cruciale dans la lutte contre les fondamentalismes. Il est dès lors possible de retrouver l’esprit qui se cache derrière la lettre. C’est à cette démarche que nous convie le regretté Mohammed Arkoun à partir de la chaire d’histoire de la pensée islamique en Sorbonne prolongée par les mille autres sites intercontinentaux d’où il a diffusé un message exigeant et radicalement opposé à la régression islamiste.

Kamel Bouslama



Lectures du Coran, de Mohammed Arkoun

Éditions Sedia,

Alger 2016, 568 pages.

Bio express

Feu Mohammed Arkoun fut sans conteste l’un des islamologues les plus importants de l’époque contemporaine. Penseur exigeant et militant pour une refondation humaniste de l’islam, il a produit une œuvre fondamentale qui a révolutionné l’islamologie mondiale. Il a dirigé l'ouvrage collectif, Histoire de l’islam et des musulmans en France (2006), et a publié un livre d'entretiens avec R. Benzine et J. L. Schlegel, la Construction humaine de l’islam.

K. B.