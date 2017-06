Bordj Bou Arreridj : Un mort et six blessés dans un dérapage

La localité d’Oued Chair située dans la commune de Sidi Mebarek a été le théâtre d’un accident mortel en fin de semaine passée.

Il était 18 heures 5 minutes quand une camionnette de type DFSK, à son bord 7 personnes, a dérapé sur la RN5 qui traverse la localité. L’accident a provoqué la mort d’une femme âgée de 41 ans et la blessure des 6 autres dont le chauffeur, âgés de 4 à 54 ans . Ils ont été transportés immédiatement à la polyclinique de Bir Kasdali pour recevoir les soins nécessaires alors que la victime a été transférée à la morgue de la structure par les agents de la protection civile. Le véhicule a été complètement endommagé. On ignore pour le moment les causes de ce drame. Les gendarmes qui étaient également présents sur les lieux ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes. Notons que le tronçon de la route qui passe par la localité est marqué par une descente sèche suivie d’un virage qui a déjà fait plusieurs accidents mortels. C’est même l’un des points noirs de cette route. L’approche de la rupture du jeûn qui est synonyme de fatigue et de manque de concentration ont fait le reste. Les services de la protection civile qui ont enregistré plus de 24 accidents en moins de 10 jours ont multiplié les appels aux usagers de la route pour faire preuve de prudence et éviter les déplacements inutiles surtout au moment de l’iftar.



F D