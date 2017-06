Environnement : Réhabilitation et protection du lac de Reghaia

La direction de l'environnement de la wilaya d'Alger a procédé au lancement d'une étude pour la réhabilitation et la protection du lac de Reghaia suite à la grande détérioration que connaît cette réserve naturelle, a-t-on appris auprès de la direction.

Dans une déclaration à la presse, Mme Boughenou Kahina, ingénieur d'Etat en environnement, a précisé que la direction de l'environnement œuvrait au réaménagement de ce site exceptionnel en prévision de sa réouverture au public. Une étude exhaustive de la situation du lac de Reghaia ayant trait à l'état de pollution qu'a subi le lac depuis plusieurs années est en cours de réalisation, a-t-elle rappelé.

Le lac de Reghaia s'étend sur une superficie de plus de 1500 hectares et compte un centre de pêche.

Le site a été classé réserve naturelle d'importance internationale en 2003 dans le cadre de la convention Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, rappelant que l'Algérie compte 50 sites classés dans la liste Ramsar des zones humides.

Cette espace naturel est menacé par une pollution croissante en raison du déversement des eaux usées des unités industrielles de la région. Pour remédier à cette situation, des mises en demeure ont été adressées à ces unités par la wilaya d'Alger les sommant de créer leurs propres stations d'épuration des déchets industriels, selon des responsables de la wilaya d'Alger.

Plus de 200 unités industrielles sont recensées dans la région dont environ cinquante jettent leurs déchets directement dans le lac, a indiqué le directeur général des forêts, Mohamed Seghir Noual.

Pendant de longues années, les eaux du lac de Reghaia ont été exploitées pour l'irrigation des terres avoisinantes, ce qui menace l'existence des oiseaux locaux et migrateurs.

Dans le cadre de la lutte contre la pollution, la direction de l'environnement a procédé à la mise en place d'une commission de wilaya qui a inspecté 80 entreprises dont 35 unités qui émettent des déchets liquides, recensées au niveau des régions industrielles de Rouiba, Reghaia et Oued Smar outre des visites d'inspection aux régions d'activité dans les communes de Ouled Chbel, Tessala El Mardja, Eucalyptus, Baraki et Sidi Moussa.(APS)