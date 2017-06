Prise en charge des ressortissants africains à Sétif : la solidarité au concret

Plus que jamais, sous cette chaleur suffocante à la cité de Ain Fouara en ces jours du mois de Ramadhan, les ressortissants Africains qui ont trouvé refuge à Sétif pour des raisons diverses, ne seront plus livrés, familles et enfants, à passer des nuits à ciel ouvert, notamment sur ce grand terrain attenant au stade 8 Mai 1945 et celui près de Maquam Echahid.

Cette décision a été prise par le wali, Nacer Maskri qui à l’issue d’une visite inopinée, s’est enquis des conditions de vie de ces ressortissants. Il à immédiatement pris la décision de les transférer vers un centre d’accueil ou toutes les commodités sont réunies. Il s’agit en fait de chalets équipés de lits, restauration et de l’ensemble des conditions de salubrité, avec en surcroit la présence sur place des services de santé, du croissant rouge, des services de sécurité à même de veiller à la tranquillité de ces familles qui pourront toutefois, durant la journée, vaquer à leurs occupations habituelles .

Une initiative au sujet de laquelle le wali nous dira : « Nous avons remarqué que ces ressortissants étaient entrain de vivre dans des conditions très difficiles et la plupart d’entre eux étaient éparpillés à travers des quartiers et autres lieux. Nous avons fait en sorte donc de les regrouper dans un centre d’accueil et leur permettre de vivre dans des conditions meilleures. Nous avons même préconisé le volet santé sachant qu’il se pourrait que nous ayant des enfants malades et donc ayant besoin d’être

traités. Donc, tous les «ingrédients» sont là au niveau de ce centre pour permettre à ces familles de vivre décemment. Ce sont des centres qui sont toujours ouverts, beaucoup plus des lieux d’hébergement où toutes ces familles pourront disposer de nourriture, gite et tout ce qui va avec et pourront durant la journée vaquer normalement à leurs occupations. Nous savons tous qu’ils ont été parfois pourchassés par la famine ou d’autres conditions qui ne leur ont pas permis de rester chez eux . L’Algérie a toujours été un pays clément, donc cette clémence doit être de mise non seulement au niveau de l’État et partant la wilaya de Sétif.»

Ce centre comporte des chalets avec des lits ; la protection civile est sur place, une cellule des services de sécurité, le Croissant rouge aussi —qui font d’ailleurs un travail formidable—, les services de la direction de l’action sociale, la santé, soit donc une prise en charge de tous les jours et de tous les besoins.



F. Zoghbi