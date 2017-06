Grand Angle : Macron sur du velours ?

Les Français sont appelés aujourd’hui aux urnes pour le premier tour des élections législatives. L’enjeu pour le président Emmanuel Macron est de taille. Il s’agira pour lui d'obtenir la majorité nécessaire pour réaliser les réformes promises pendant sa campagne électorale, ce qui, au final, lui a permis de remporter la présidentielle de mai 2017. C’est dire que ces élections, dont le second tour est prévu le 18 juin courant, sont cruciales.

D’autant que si, pour l’heure, le jeune président, qui a bousculé l’échiquier politique français et a sonné le glas de l’ancienne configuration, surfe sur la dynamique engrangée par son mouvement « En Marche ! » transformé après son élection en

« La République en Marche », il n’en reste pas moins vrai que rien n’est gagné d’avance. En fait, il s’agira pour lui avant tout de confirmer que son élection n’a pas été une « usurpation » ou une

« élection par défaut » et qu’elle est venue répondre à une réelle attente que les Français ont exprimée via leurs bulletins de vote. Vue sous cet angle, on comprend mieux l’importance de ces élections législatives. Certes Macron et son clan ne devraient pas trop se faire de souci puisque les sondages leur sont favorables et prédisent une large victoire du parti créé pour porter la candidature de Macron. Ainsi, à l'avant-veille du premier tour du scrutin, les résultats donnent une ample avance au camp Macron, avec autour de 30% des intentions de vote.

Chiffrées, ces projections donnent près de 400 députés. Un résultat bien au-delà du seuil de 289 sièges requis pour obtenir la majorité absolue. Cette potentielle large victoire, que les analystes qualifient de « déferlante » en faveur des députés investis par « La République en Marche », serait de la sorte une confirmation de la

« soif de renouvellement politique des Français », faite au détriment des ténors des partis traditionnels, et viendrait conforter le président dans ses intentions de mettre en application sa politique de réformes sociales-libérales. Car Macron, en dépit de son jeune âge et de son relatif manque d’expérience, sait que l’état de grâce ne durera pas éternellement.

Lui qui a eu déjà à affronter la fronde des Français lorsqu’il était ministre dans le gouvernement de son prédécesseur est conscient de l’importance de bétonner son mandat par une large majorité au sein du Parlement . Et, pour ce faire, il sait qu’il ne doit pas se risquer à une cohabitation parlementaire à laquelle il doit forcément rendre des comptes. C’est dire que le Président Macron et son clan ont pleinement conscience que la sérénité du mandat se joue aujourd’hui et dimanche prochain 18 juin.

Nadia K.