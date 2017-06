Force antiterroriste au Sahel : Les réserves de Washington

La France cherchait hier à convaincre les Etats-Unis, très réservés sur sa requête selon laquelle l'ONU pourrait appuyer politiquement et financièrement une force militaire africaine antiterroriste dans le Sahel. Les diplomates français travaillaient sur un projet de résolution révisé pour le Conseil de sécurité, qui préciserait les choses concernant cette force armée. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, qui composent le G5 Sahel, ont accepté en mars de constituer une force de 5.000 hommes, chargée de cette mission. La France a présenté un premier projet de résolution mardi selon lequel cette force militaire pourrait "utiliser tous les moyens nécessaires" pour "combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes".

Toutefois, ce texte manque de précision, ont regretté les Etats-Unis, et une simple déclaration du Conseil, plutôt qu'une résolution, pourrait être suffisante selon Washington. "Nous trouvons le mandat de cette force beaucoup trop large, manquant de précision", a expliqué un responsable américain, craignant que cela ne "crée un dangereux précédent" en autorisant l'usage de la force pour une large palette d'activités.

L'Union européenne a déjà accepté de verser 50 millions d'euros pour cette force régionale, mais Washington et Londres ne veulent pas de fonds des Nations unies pour cette opération, ont aussi noté des diplomates.