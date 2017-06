Crise dans le Golfe, Trump : « Le Qatar doit arrêter de financer le terrorisme »

Le président américain a exhorté hier le Qatar à arrêter de financer "immédiatement le terrorisme", l'appelant, "ainsi que d'autres pays dans la région, à faire plus et à le faire plus vite". "La nation du Qatar, malheureusement, a historiquement financé le terrorisme à un très haut niveau", a accusé Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Egypte et le Yémen ont rompu lundi leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de "soutenir le terrorisme". Un séisme diplomatique survenu 15 jours à peine après une visite à Ryadh de Donald Trump, qui avait alors demandé aux pays musulmans d'agir de manière décisive contre l'extrémisme religieux. Après cette visite et un discours donné devant une cinquantaine de pays musulmans le 21 mai, Donald Trump a expliqué vendredi qu'il avait "décidé, avec le secrétaire d'Etat Rex Tillerson, nos grands généraux et personnels militaires, que l'heure est venue d'appeler le Qatar à mettre un terme à son financement", a-t-il expliqué hier. "Il doit mettre un terme à ce financement et à son idéologie extrémiste en matière de financement", a ajouté le président américain. "Je veux demander à toutes les nations d'arrêter immédiatement de soutenir le terrorisme. Arrêter d'enseigner aux gens de tuer d'autres gens", a encore déclaré Donald Trump. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier que son pays continuerait à soutenir le Qatar. "Jusqu'à ce jour, je n'ai pas constaté que le Qatar ait apporté un soutien au terrorisme", a dit M. Erdogan à Istanbul. Il a demandé que le "blocus" imposé au Qatar soit "totalement levé", exhortant l'Arabie saoudite à faire montre de son leadership pour encourager de bonnes relations dans la région. "J'ai une requête à formuler au gouvernement saoudien : vous êtes le plus grand pays du Golfe, le plus puissant (...), vous devriez y donner le signal de la fraternité, vous devriez rassembler tout le monde", a poursuivi M. Erdogan. Le chef de l'Etat a ratifié une loi adoptée par les parlementaires à Ankara mercredi prévoyant de déployer des troupes dans une base turque au Qatar, un geste considéré comme un soutien au régime de Doha.

Evoquant le volet humanitaire, le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a appelé hier l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe à alléger le blocus imposé au Qatar, affirmant qu'il gênait la lutte contre Daesh dans la région. Ces propos contredisent directement les déclarations d'un responsable du Pentagone faites à la presse quelques minutes avant la déclaration de Rex Tillerson. "A ce stade, il n'y a pas eu d'impact sur nos opérations", avait déclaré le capitaine de vaisseau Jeff Davis à la presse.

M. T. et agences