Tennis, Roland-Garros-2017 : Une finale de trentenaires entre Nadal et Wawrinka

Rafael Nadal et Stan Wawrinka s'affronteront aujourd’hui pour le titre à Roland-Garros, où le Suisse, âgé de 32 ans, sera le plus vieux finaliste depuis 44 ans. L'Espagnol, 31 ans, s'est qualifié en dominant facilement le jeune autrichien Dominic Thiem, 7e mondial, le seul joueur qui l'avait battu cette saison sur terre battue, en trois sets 6-3, 6-4, 6-0 dans un match à sens unique d'à peine plus de deux heures. La première demi-finale avait au contraire été un marathon (4h34 min) remportée par Wawrinka contre le N.1 mondial, le Britannique Andy Murray, en cinq sets 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 (7/3), 6-1. Le Majorquin, en quête de son dixième titre en autant de finales à Paris, sera le favori. Il mène 15 à 3 dans ces duels avec le Vaudois. Mais ce dernier pourra s'appuyer sur son bilan en finales de Grand Chelem: trois titres en trois matchs à l'Open d'Australie en 2014, à Roland-Garros en 2015 et à l'US Open en 2016. Le match Nadal-Thiem était très attendu à cause de la victoire de l'Autrichien en quarts de finale à Rome, et aussi parce que le jeune joueur de 23 ans venait d'infliger une correction au tenant du titre, Novak Djokovic, au tour précédent. Mais Nadal, s'il n'est encore que 4e mondial, est le N.1 sur sa surface préférée. Il avait aussi dominé deux fois l'Autrichien cette saison en finale de Barcelone et de Madrid.