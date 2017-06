CIO : Le golf et le rugby maintenus aux JO-2024

Les 28 sports au programme des jeux Olympiques de Rio en 2016, dont le rugby et le golf, sont maintenus pour les JO-2024 pour lesquels Paris et Los Angeles sont candidates, a annoncé le président du CIO. L'haltérophilie, qui croule sous le poids de nombreux cas de dopage, est de son côté placée sous surveillance et devra fournir au CIO d'ici "à la fin décembre 2017, un rapport précisant comment elle va s'attaquer à la question du dopage", a déclaré Thomas Bach. L'haltérophilie a conservé sa place au programme des JO-2020 à Tokyo mais "nous avons envoyé un signal très fort en supprimant 64 quotas d'athlètes dans ce sport pour Tokyo", a ajouté le chef de la famille olympique. Une catégorie de poids, qui n'a pas été précisée, a été supprimée pour les JO de Tokyo, a précisé le CIO. La commission exécutive du CIO, réunie à Lausanne, "va proposer à la session de maintenir aux JO-2024 les 28 sports présents à Rio en 2016", a expliqué M. Bach. Les recommandations de la commission exécutive sont en général avalisées par la session. Parmi ces sports figurent le golf et le rugby présents de façon éphémère au programme olympique au début du XXe siècle et qui sont réapparus à Rio et figurent également au programme des JO de Tokyo. Cela n'empêchera pas Paris, si elle est désignée pour 2024, de proposer d'autres sports, comme le surf ou l'escalade qui font leur apparition pour la première fois à Tokyo et pourquoi pas la pétanque.