Match amicaL : Russie - Chili (1 à 1)

La Russie, qui organisera la Coupe des Confédérations en juin-juillet, et le Chili, vainqueur de la Copa America, ont fait match nul 1 à 1 (mi-temps: 0-0) en match amical, vendredi soir, à Moscou. Les deux équipes, qui s'affrontaient pour la première fois depuis la fin de l'URSS, ont marqué en seconde période. Mauricio Isla a ouvert la marque pour le Chili en reprenant un ballon centré par Alexis Sanchez (56e). Et la Russie a égalisé par l'intermédiaire de Viktor Vasin qui a trompé de la tête, et de près, le gardien visiteur (67e). Dans le groupe A de la Coupe des Confédérations, la Russie sera opposée à la Nouvelle-Zélande, au Portugal, champion d'Europe, et au Mexique. De son côté, le Chili sera dans le groupe B en compagnie de l'Allemagne, championne du monde en titre, de l'Australie et du Cameroun. La Coupe des Confédérations se dérouleront à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi, du 17 juin au 12 juillet. Elle sert de répétition générale au Mondial-2018, toujours en Russie.