M. Messahel à la Réunion des MAE d’Afrique et des Pays Nordiques : Assurer un développement durable

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est rendu hier à Abuja, à l’invitation de son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama, où il prendra part aux travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères d’Afrique et des Pays nordiques, a indiqué jeudi un communiqué du MAE. Cette réunion, qui en est à sa 16e édition, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la concertation politique entre les pays africains et nordiques, et se tiendra sur le thème «Assurer un développement durable à travers l’investissement», précise la même source. Les questions inhérentes au partenariat, aux échanges économiques et à l’investissement entre les deux pôles africain et nordique autant que celles ayant trait à la paix et à la sécurité internationales, seront au centre des discussions qui auront lieu à l’occasion de cette réunion. En marge de cette rencontre de deux jours, M. Messahel «examinera avec nombre de ses homologues des pays participants les voies et moyens de nature à renforcer davantage la coopération bilatérale, ainsi que les questions internationales d’intérêt commun.