Attaque terroriste au Nigeria : L’Algérie condamne un acte immonde

L’Algérie a condamné, jeudi, l’attaque terroriste «immonde» perpétrée mercredi dans la ville de Maiduguri au Nigeria, assurant le peuple et le gouvernement nigérians de son soutien dans la lutte qu’ils livrent au terrorisme. «La secte terroriste Boko Haram persévère dans son acharnement aveugle contre les civils. Son dernier méfait perpétré dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, hier mercredi, a fait, dans ce mois de piété et de pardon, 14 victimes parmi les civils paisibles et innocents», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l’APS. «Cet acte terroriste immonde montre, encore une fois, le vrai visage du terrorisme qui foule au pied les valeurs humaines et religieuses, et attente, d’une manière répétée et récurrente, à la sacralité de la vie humaine», a-t-il affirmé. «Nous réitérons notre condamnation des agissements criminels de cette horde terroriste qui est Boko Haram, et présentons nos condoléances aux familles des victimes. Nous exprimons par là même, notre solidarité avec le peuple et le gouvernement nigérians, et les assurons de notre soutien dans la lutte sans concession qu’ils livrent au terrorisme», a ajouté le porte-parole du MAE.