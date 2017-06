Scandaleux

En dépit de toutes les dispositions prises par l’Algérie, qui consistent en la mise en place d’un dispositif spécial et la mobilisation de moyens humains et matériels adéquats pour assurer l'hébergement, dans des conditions décentes, et prodiguer les soins nécessaires pour accueillir le groupe de 25 migrants syriens bloqués à Figuig, en territoire marocain, depuis le 17 avril dernier, le Haut-Commissariat aux Réfugiés n'a pas été en mesure d'aboutir à une solution et leur apporter l’assistance nécessaire. Devant cet échec, une situation qualifiée de «regrettable» par le gouvernement algérien, l’Algérie était dans l’obligation «de lever provisoirement ce dispositif mis en place pour leur accueil et leur prise en charge, et ce dans le respect des règles et de la pratique internationales en la matière», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Mais cela ne veut pas dire que l’Algérie s’en lave les mains et qu’elle ne se préoccupe pas du sort de ces migrants. Preuve en est. La levée du dispositif est, rappelle-t-on, «provisoire». C’est-à-dire qu’au moindre signe d’un assouplissement de la position du Maroc, il serait en mesure d’être réactivé. Mais, pour l’heure, rien ne permet d’espérer un dénouement heureux de cette situation. Le Maroc s’entête et refuse d’apporter son aide. Une attitude qui lui vaut, une nouvelle fois, d’être pointé du doigt. Car le Maroc est pris en flagrant délit de non-assistance à des personnes en danger. Ce qu’Amnesty International n’a pas manqué de dénoncer. Tout comme elle a dénoncé la mauvaise foi des autorités marocaines. Ainsi, après avoir nié la présence de ces réfugiés sur son territoire , mensonge que l’ONG basée à Londres a démontré par l’examen des données cartographiques et des images satellites publiquement disponibles, qu'ils se trouvaient bien en territoire marocain, Rabat s’est encore distingué en refusant aux réfugiés syriens la possibilité d'entrer en contact avec le HCR. En agissant de la sorte, les autorités marocaines bafouent leurs obligations internationales, selon Amnesty International qui rappelle que «ces personnes ont fui des massacres et des bombardements en Syrie, et sont venues chercher la sécurité dans un autre pays». Par conséquent, les autorités marocaines se devaient de leur «accorder le droit de demander l'asile». D’autant qu’en agissant autrement, et c’est ce qu’elles font, elles mettent en danger la vie de ces réfugiés syriens. En les laissant piégés à la frontière, dans une zone tampon aride, dans des conditions difficiles et sans aide humanitaire, puisque même celle apportée de manière informelle par les habitants de Figuig et grâce à laquelle ils ont survécu depuis le 17 avril, s’est interrompue depuis le 2 juin, le Maroc agit de manière scandaleuse, estime l’ONG. Mais ce refus de porter secours à des réfugiés qui ont fui des massacres et des bombardements en Syrie et sont venus chercher la sécurité dans un autre pays qu’ils pensaient frère est-il vraiment pour surprendre, lorsqu’on sait, à titre d’exemple, les violations répétées des droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés ?

N. K.