Entretien téléphonique entre les présidents Bouteflika et Macron

Le Président Macron dans les toutes prochaines semaines en Algérie

L’Elysée a précisé qu’Emmanuel Macron, qui s’est entretenu par téléphone jeudi avec le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, se rendra officiellement en Algérie dans les toutes prochaines semaines, indiquant que lors de son échange téléphonique avec M. Bouteflika, il a souligné «son attachement et sa volonté de construire un rapport d’amitié et de confiance avec l’Algérie, partenaire stratégique pour la France». D’après la présidence française, les deux dirigeants ont, notamment fait le point sur le dossier libyen et le dossier sahélo-saharien, rappelant l’importance de la relation bilatérale entre les deux pays en matière de coopération dans la lutte contre le terrorisme. Lors de sa campagne pour la présidentielle, le candidat Macron a effectué une visite en Algérie pour, avait-il dit, souligner l’importance de (l’Algérie) et de réaffirmer la force des liens qui unissent (les deux pays). «Nos deux pays sont en effet confrontés aux mêmes défis. Les défis sécuritaires, d’abord, avec la menace terroriste, l’instabilité régionale au Moyen-Orient, au Machrek et au Sahel. Les défis économiques et sociaux ensuite, avec le besoin de mener des réformes pour retrouver les leviers d’une croissance plus juste et plus équitable, et le rééquilibrage de nos balances commerciales. Les défis écologiques également, pour faire face au dérèglement climatique et conduire ensemble une transition énergétique indispensable au 21e siècle», avait-il expliqué.

Extirper le terrorisme du Sahel



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, Emmanuel Macron, ont souligné, dans un entretien, «leur détermination commune pour conjuguer leurs efforts en vue d’extirper le terrorisme de la région du Sahel», indique la présidence de la République dans un communiqué. «Les Présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron ont procédé à un échange de vues sur la situation en Libye et au Mali, et ont souligné leur détermination commune pour conjuguer leurs efforts en vue d’extirper le terrorisme de la région du Sahel. L’entretien a été l’occasion, pour les deux Chefs d’État, de souligner leur volonté de consolider les relations d’amitié et de coopération entre l’Algérie et la France», ajoute le communiqué. «Dans ce contexte, le président français, Emmanuel Macron, a confirmé son projet de visite en Algérie dans les prochaines semaines», note le communiqué de la présidence de la République.