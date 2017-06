Chine : Ouverture aux investisseurs étrangers

La Chine a confirmé à nouveau son engagement d'ouverture aux investisseurs étrangers, soulignant les intérêts équilibrés partagés entre les entités chinoises et étrangères. Sun Jiwen, porte-parole du ministère chinois du Commerce, a indiqué jeudi que la Chine s'engageait fermement à s'ouvrir. Une fois que la porte est ouverte, elle ne sera jamais refermée, et en fait, elle s'ouvrira davantage. Il a tenu ces propos après la publication par la Chambre de commerce de l'Union européenne (UE) en Chine de sa dernière enquête sur l'environnement commercial de la Chine. «La Chine souhaite toujours la bienvenue aux investissements de l'UE. Cependant, la Chine et l'UE diffèrent en matière de phase de développement et de structure industrielle. En termes d'ouverture, les domaines principaux, l'intensité, ainsi que le rythme sont différents», a indiqué M. Sun, lors d'une conférence de presse. «Il est inadmissible de faire de simples comparaisons et de demander un accès réciproque. Il est important d'avoir des intérêts équilibrés», a-t-il estimé. Selon le rapport, plus de 55% des sociétés sondées ont affirmé avoir vu leurs chiffres d'affaires augmenter en 2016. Environ 51% d'entre elles envisageaient de renforcer leur présence en Chine, soit quatre points de pourcentage de plus que l'année précédente. «Ces chiffres montrent que la confiance et la rentabilité des entreprises de l'UE ont été renforcées en Chine, et pas le contraire», a souligné le porte-parole. Selon lui, le ministère du Commerce invitera les sociétés étrangères implantées en Chine à discuter du renforcement de la communication et écoutera leurs préoccupations.