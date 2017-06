Production de farine et de son à El-Bayadh : Mise en service de six minoteries

Six minoteries de production de la farine et du son ont été mises service jeudi dans la wilaya d’El-Bayadh dans les zones industrielles d’El-Bayadh et de Bougtob (100 km au nord de la wilaya). Le wali Abdellah Benmansour a présidé le lancement de l’activité de ces minoteries relevant du secteur privé pour un investissement de plus de 2 milliards DA, a indiqué le directeur de l’industrie et des mines. Ces unités industrielles fourniront 1.273 tonnes de farine et de son/jour, a indiqué Mustapha Hachiba. Selon le même responsable, le son est très prisé dans la région car entrant dans l’aliment du bétail et surtout vu le caractère pastoral de la wilaya. Ces minoteries contribuent à la création de 300 emplois pour les jeunes de la wilaya. Il est prévu également avant la fin de l’année en cours, la réception d’une usine de lait en cours de réalisation dans la zone industrielle d’El Bayadh, premier projet du genre au niveau de la wilaya.