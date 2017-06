Région Ouest du pays : 41.000 lieux de travail recensés

Quelque 41.000 lieu de travail, tous secteurs confondus, sont recensés dans l'ouest du pays, a-t-on appris de l’inspecteur régional du travail d’ouest. M. Bendib a ajouté que 65 à 70% des entreprises détenant ces lieux de travail sont conventionnées avec les services de médecine du travail. Il s’agit d’entreprises des secteurs public et privé nationales et étrangères recensées dans les wilayas d’Oran, Mascara, Sidi Belabes, Aïn Témouchent, Mostaganem et Tlemcen. Le même responsable a souligné que malgré la convention avec les services de la médecine du travail, une grande partie ne bénéficie pas de visites médicales, «en raison de beaucoup de problèmes». En plus du manque de moyens dans la médecine du travail, les entreprises ne respectent pas le programme des visites périodiques, a-t-il expliqué, ajoutant que certains travailleurs ne répondent pas présents et d’autres refusent d’effectuer les visites, ce qui est considéré comme une infraction. Pour trouver des solutions à tous ces problèmes, un comité de wilaya composé de cadres de l’inspection de travail et de la direction de la santé a récemment été installé dans le but de coordonner et d’évaluer la relation entre l’inspection du travail et la médecine du travail. Les inspecteurs du travail sont appelés à tenir des réunions tous les 15 jours avec les médecins du travail, ainsi que des réunions d’évaluation tous les 2 mois pour échanger des données et des statistiques notamment, a-t-on indiqué.