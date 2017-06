Lutte antiterrorisme : pas de répit

La lutte contre le terrorisme ne fléchit pas, et ce n’est assurément pas le mois de Ramadhan qui va démontrer le contraire. Après l’élimination, la semaine dernière à Bougara (Blida), par les forces de l’Armée nationale populaire, de deux « dangereux » terroristes et récupéré deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et une quantité de munitions, ainsi que deux paires de jumelles et trois sacs à dos, ce sont, cette fois-ci, les éléments de la gendarmerie nationale qui se sont distingués, ce jeudi. Selon, en effet, un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale, et toujours à Blida, trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés en leur possession deux fusils de chasse. Des résultats, jugés probants, qui sont d’ailleurs confirmés par la « belle moisson » réalisée au cours du mois de mai dernier en matière de lutte antiterroriste, grâce à la « vaillance » des éléments de l’ANP, notamment. Le bilan communiqué par la revue El Djeich dans son dernier numéro porte ainsi sur l’élimination de 10 terroristes et l’arrestation de quatre autres, ainsi que de trois éléments de soutien quand un autre terroriste s’est rendu de son propre gré. Concernant les armes et les munitions récupérées, lors de ces opérations, on compte la saisie de 25 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, 4 fusils semi-automatique de type simonov et autant de pistolets automatiques, une mitrailleuse de calibre 12,7 mm, une mitrailleuse FMPK et une autre de type RPK.

Les forces de l’ANP ont récupéré également un fusil MAS-36, un fusil de chasse, un fusil à répétition, une grenade, cinq mines de confection artisanale et 26 bombes de confection artisanale et 14 chargeurs de munitions.

Il est bon de rappeler qu’un mois auparavant, c’est-à-dire en avril dernier, les statistiques du ministère de la Défense nationale ont indiqué la mise hors d’état de nuire de 7 terroristes, dont 5 ont été abattus, les deux autres ont été interpellés, outre la découverte de trois cadavres de terroristes et la réédition de trois terroristes. Aussi, on compte l’arrestation de 11 éléments de soutien aux groupes terroristes et la destruction de 67 casemates.

Les détachements de l’Armée nationale populaire ont saisi par ailleurs, au mois d’avril dernier, deux RPG, six projectiles, deux mitrailleurs de calibre 14,5 mm, 17 chaînes à munitions pour lesdits mitrailleurs, un mitrailleur de calibre 12,7 mm, un mitrailleur de type Diktariov et trois mitrailleurs FM. On compte également la récupération de 12 chaînes à munitions pour mitrailleurs FM, 17 kalachnikov, 18 chargeurs à munitions, un fusil simonov et 3 pistolets automatiques, 14 fusils de chasse, 3 fusils artisanaux et 5.774 balles de différents calibres. En outre, un atelier de fabrications d’explosif a été découvert, contenant deux tonneaux de produits explosifs, 2 kg de produits explosifs, 305 kg de poudre, une ceinture d’explosifs, 6 mortiers artisanaux, 9 bombes artisanales ont été retrouvés par les éléments de l’ANP qui ont également détruit 93 mines artisanales et récupéré un matériel de communication satellitaire, et 6 jumelles.

