M. Ahmed Ouyahia, SG du RND : Plein soutien au nouveau Gouvernement

Le dernier remaniement du gouvernement décidé sur instruction du Président de la République saura indubitablement optimiser davantage la gestion des affaires de l’Etat. M. Ahmed Ouyahia, SG du RND l’a affirmé d’ailleurs, d’entrée dans son allocution d’ouverture des travaux de la 3e session ordinaire du conseil national de son parti tenue à Zeralda, à l’ouest d’Alger. Pour un politique comme Ouyahia, avec son profil de lecteur assidu de la presse, le SG du RND ne pouvait que mieux savoir que beaucoup parmi les journalistes présents à l’événement d’hier étaient bel et bien à l’affût de son appréciation en rapport notamment avec le nouvel Exécutif désigné à la suite des législatives du 4 mai dernier. Du coup, il n’a eu de cesse à manifester sa fidélité jamais entamée à l’endroit du Président de la République ainsi qu’un soutien inconditionnel à toutes ses décisions, saluant le dernier remaniement gouvernemental qu’il a d’ailleurs qualifié de « profond ». « Le profond remaniement du gouvernement auquel vient de procéder le Président de la République est sans doute destiné à injecter un souffle nouveau à la gestion des affaires du pays», a en effet attesté M. Ouyahia usant d’un ton catégorique. Il ne manquera pas aussi de saluer les efforts du « gouvernement sortant » dirigé par M. Abdelmalek Sellal et ce, tout en faisant part de ses félicitations pour le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, et son staff pour qui, dit-il, « le RND souhaite plein succès et l’assure de son soutien ». Dans son allocution, M. Ahmed Ouyahia, a mis l’accent sur la mobilisation sur le terrain de son parti pour expliquer le programme du Président de la République. Le SG du RND estime en effet que le meilleur rempart à même de faire face aux retombées de la crise mondiale du pétrole est de favoriser l’émergence de « la sérénité et du dialogue entre tous les acteurs politiques, syndicaux et patronaux en vue de la mise en place d’un consensus national économique et social ». C’est dans cette optique que le RND compte focaliser à l’avenir son action sur le terrain pour promouvoir, dira M. Ouyahia « un message d’espoir mobilisateur, pour accompagner les efforts du pays en vue de dépasser la crise financière ». Par le terme « mobilisateur », le SG du RND entend bien se démarquer de tout discours de populisme et de démagogie. Il préconise d’ailleurs que « l’Algérie à plus que jamais besoin de faire reculer le populisme et la démagogie, de mobiliser plus d’efforts et de rationalité, et de réaliser les réformes nécessaires sans perdre de temps ». Avec beaucoup de conviction mais aussi un engagement dynamique, le RND entend ne ménager aucun effort pour consolider, d’une part, la stabilité et la paix sociale du pays et concourir efficacement, d’autre part, à surmonter la crise provoquée par la chute des prix du pétrole. « Cet engagement politique du RND et d’autant plus légitime car reposant sur de puissants arguments que sont les progrès majeurs accomplis dans tous les domaines du développement, y compris le logement, l’emploi et les infrastructures », a argué M. Ahmed Ouyahia. C’est une réalité bien évidente attestant du progrès réalisé par l’Algérie dans divers domaines, réalité qu’il y a lieu d’opposer, indique le SG du RND à « ceux qui tentent d’exploiter les difficultés financières actuelles du pays comme argument politicien ».



Plaidoyer pour la mise en valeur de la politique sociale



M. Ouyahia persiste en affirmant que « les acquis sociaux de l’Algérie pendant plus d’une décennie sont autant de preuves de tout ce que l’Algérie est capable de poursuivre en dépit de la crise financière ». Preuve en est, le maintien de la politique sociale qu’il a qualifiée de « quasi unique au monde », en ces temps marqués par l’amenuisement de la finance publique en raison de la chute des prix du pétrole. M. Ouyahia a aussi plaidé pour la mise en valeur de la politique sociale du pays. Il fera savoir en outre qu’en dépit de la chute à 37 milliards de dollars l’année dernière, l’Algérie décide de maintenir pour cette année des transferts sociaux s’élevant à près de la moitié de ce montant, soit l’équivalent de 18 milliards de dollars. Sur un autre volet, le SG du RND n’omettra pas de rappeler qu’il y a encore des défis d’ordre sécuritaire auxquels le pays est confronté. Il souligne ainsi « l’existence aux frontières de l’Algérie de dangereux foyers de crise dans certains pays voisins avec d’importants réseaux terroristes et de narcotrafiquants et un important trafic d’armes ». Il a aussi rendu un vibrant hommage à « l’ANP et aux forces de sécurité pour leur engagement ainsi que leur sacrifice pour garantir la sécurité du pays et des citoyens ». Sur un autre volet et à propos des législatives du 4 mai dernier, il a estimé que ce scrutin s’est déroulé dans des conditions « honorables ». Pour lui le faible taux de participation n’impacte guère sur la légitimité de l’APN et ne remet pas en cause sa crédibilité. M. Ouyahia rappellera d’ailleurs à ce propos qu’il en est même des Parlements européens qui sont élus avec un taux de participation inférieur à 40%. Il explique encore la faible participation qui reflète plutôt la préoccupation des Algériens devant les premiers effets de la crise économique sur la population et elle reflète aussi un certain degré de mécontentement des citoyens devant les problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie du fait de la bureaucratie et d’autres maux. Le SG du RND rappellera que son parti « comparativement à 2012, a augmenté de 50% le nombre de voix qu’il a obtenues ainsi que le nombre de sièges qui lui sont revenus », se félicitant que cette formation politique soit classée première dans 25 wilayas et arrive en seconde position dans 17 autres wilayas.

Karim Aoudia