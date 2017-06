Le président de l’Assemblée populaire nationale : Promulguer des lois adaptées à la société

Saïd Bouhadja a affirmé à Alger que l’Assemblée « sera de plus en plus proche du peuple et œuvrera à promulguer des lois adaptées à la réalité et aux développements qui marquent la société algérienne et la scène internationale ».

« L’Assemblée populaire nationale, une forte institution populaire, œuvrera à promulguer des lois qui protègent le citoyen algérien et le pays, adaptées à la réalité et aux développements qui marquent la société algérienne et la scène internationale », a déclaré M. Bouhadja à la presse en marge d’une cérémonie de distinction organisée par le Front de libération nationale (FLN) au siège de la Mouhafada à El Harrach, ajoutant dans le même contexte que l’Assemblée « sera de plus en plus proche du peuple et en lien étroit avec lui ». D’autre part, M. Bouhadja a indiqué que « les structures de l’APN ont été choisies conformément au règlement intérieur de l’APN en vigueur, et ce à travers le dialogue et une longue consultation entre les groupes parlementaires », mettant en avant que l’Assemblée « s’attellera à approfondir la pratique démocratique » et « impliquer l’opposition dans les travaux de l’APN ».

De son côté, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a mis l’accent sur « la paix et la stabilité du pays grâce à la politique éclairée et la sagesse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika » et « grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».

Le Chef de l’Etat a été honoré lors de cette cérémonie ainsi que le président de l’APN, Saïd Bouhadja, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès. Un hommage à titre posthume a été rendu au défunt moudjahid Mohamed Guenifed.