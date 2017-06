Sécurisation des Centres d’examen : Plus de 1.500 policiers mobilisés

La Sûreté de la wilaya d'Alger a déployé 5.718 policiers pour la sécurisation des examens de fin d'année dont 1.567 policiers mobilisés pour le baccalauréat au niveau de 166 centres d'examen, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). En prévision de cet examen national qui se déroulera du 11 au 15 juin 2017, les services de la wilaya d'Alger ont pris toutes les dispositions sécuritaires et préventives afin d'assurer la sécurité dans les centres d'examen en mobilisant 1.567 policiers, précise la même source. Ce dispositif sécuritaire soutenu par des moyens humains, matériels et techniques a été mis en place en coordination avec les services du ministère de l'Education représentés par les directeurs qui supervisent cette opération. Sur les 1.567 policiers mobilisés, 478 ont été déployés directement dans les centres d'examen, 404 ont été affectés à la sécurisation du périmètre de ces centres, 141 policiers dans les centres de collecte et de correction, et 544 autres pour l'escorte et l'acheminement des sujets d'examen et des copies, a ajouté le communiqué. La DGSN a indiqué que les unités de l'ordre public ont été également mises à contribution à l'effet d'organiser la circulation routière pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat.