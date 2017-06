Adrar : 45.426 cartes seront distribuées

Après son récent lancement, Algérie Poste poursuit ses sensibilisations et distributions des cartes dites cartes interbancaires (CIB) de type Gold (Edahabia). Au moins 45.426 unités seront remises en deux étapes à la clientèle d’Algérie Poste dans la wilaya d’Adrar. L’opération de distribution s’effectue de manière régulière dans les différents bureaux d’AP à travers les communes de la wilaya. Les clients sont avisés par voie de SMS et sur les réseaux sociaux afin de se rapprocher des services postaux pour achever les procédures d’acquisition du code, a précisé le directeur de l’unité, Ahmed Bechikh.

Ces cartes permettent à leur détenteur d’effectuer des transactions financières, telles que retrait d’argent, paiement électronique, dont le règlement des factures de consommation d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone et d’internet, et d’autres transactions commerciales à l’avenir, après finalisation des procédures administratives, en coordination avec les partenaires et les opérateurs. L’entreprise AP compte plus de 150.000 titulaires de comptes courants postaux (CCP) dans la wilaya d’Adrar. Algérie Poste (AP) a invité ses clients à commander la nouvelle carte Edahabia qui va remplacer les anciennes cartes monétiques, dans le sillage du processus de modernisation du secteur de la poste et du développement de ses activités. Algérie Poste a invité, à cet effet, ses clients, «qui n'ont pas encore commandé la nouvelle carte «Edahabia», d'enregistrer leur demande sur le site officiel de l'entreprise, www.poste.dz, sur lequel le client trouvera un formulaire électronique à remplir à travers le bureau de poste virtuel (BaridiNet)».

Lors de son lancement, la ministre des TIC, Mme Feraoun, a annoncé que cette carte permettra d’effectuer tous types de transactions financières sur internet, notamment en ce qui concerne le règlement des factures d’eau et d’électricité, internet et carburant chez Naftal, le règlement des achats chez les commerces disposant de TPE (terminaux de paiement électronique). Le lancement de ce service, précisait la ministre, s’inscrit dans la stratégie du secteur qui vise à moderniser les services postaux algériens, indiquant l’importance de développement de ces services, notamment dans le cadre des efforts qui visent à intégrer les techniques d’e-commerce et d’e-paiement dans le pays.

Fouad Irnatene