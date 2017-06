22 jours avant l’expiration des anciennes cartes CCP : Les clients invités à commander la carte « Eddahabia »

La direction d’Algérie Poste a fixé un délai de 22 jours avant l’expiration de plus de 7 millions anciennes cartes CCP, invitant ses clients à demander la nouvelle carte «Eddahabia», sur le portail électronique de l’entreprise qui a procédé jusqu’ici à la distribution de plus de 2 millions de cartes.

En effet, le directeur général de l’entreprise, M. Abdennacer Sayeh, a fait savoir que l’expiration des anciennes cartes sera effective à partir de la première quinzaine du mois de juillet prochain. Selon le même responsable, le retard enregistré dans la distribution de la nouvelle carte «Eddahabia», a fait que la date d’expiration de l’ancienne carte a été reportée à plusieurs reprises. M. Sayeh fera savoir également que parmi les 7,6 millions de cartes CCP, seulement 3,5 millions de cartes sont opérationnelles et que leurs propriétaires utilisent uniquement dans les opérations de retrait.

M. Sayeh invite, à l’occasion, tout détenteur de compte CCP de faire la demande via le site internet d’Algérie Poste (www.poste.dz) pour l’obtention de la carte «Edahabia». Citant les avantages clients qu’offre cette nouvelle carte, le responsable de l’entreprise publique a indiqué que les détenteurs peuvent retirer l’argent plusieurs fois par jour dans la limite d’une somme n’excédant pas les 50.000 DA.

Il dira également que la carte de paiement électronique Edahabia, lancée le 07 décembre 2016, permet d’effectuer tous types de transactions financières sur internet (paiement en ligne), le retrait sur les TPE au niveau des bureaux de poste, le règlement des achats au niveau des magasins (commerces) disposant de TPE (terminaux de paiement électronique), l’accès à la plateforme Baridi.net, où divers services et produits sont proposés à la vente sur un site marchand (e-boutique) conçu selon les normes universelles connues en la matière.

Toujours selon DG d’Algérie poste, l’entreprise a procédé à la distribution de 2 millions de cartes Eddahabia, et ce depuis le lancement de l’opération fin 2016, précisant que ceux qui n’ont pas reçu leur carte, sont destinataire d’un SMS les invitant à se rapprocher des services postaux pour achever les procédures d’acquisition du code.

La fabrication de ces cartes s’inscrit faut il le rappeler, dans le cadre de la politique de l’Etat visant la numérisation de l’économie nationale. M. Sayeh avait auparavant prévu le lancement, vers la fin juin, de la mise en service de ces cartes, afin de permettre aux citoyens de retirer une somme allant jusqu’à 50.000 DA, à condition de désactiver les anciennes cartes durant la même période.



Un bilan positif pour AP



Aussi, et en vue de trouver une solution aux distributeurs automatiques usés, M. Sayah a annoncé l’acquisition et le montage de 600 nouveaux distributeurs, l’accent sur le mécanisme mis en place au niveau de la direction générale, et qui est chargé désormais, de contrôler la liquidité au niveau des distributeurs automatiques, à travers un centre de suivi chargé de contacter les receveurs des bureaux de poste afin de remédier à tout manque.

S’agissant des projets du secteur, M. Sayah a indiqué qu’à court terme, un distributeur sera assuré pour 3.700 bureaux de poste, afin d’éviter la surcharge et la saturation de ces bureaux.

Il y a lieu de souligner que parmi les autres nouveautés lancées récemment, l’opérateur procède à la notification des opérations et transactions financières effectuées par ses clients sur leurs comptes CCP via des SMS. Ce nouveau service est disponible et permet aux usagers, une fois qu’ils auront accédé à leur compte CCP, d’adhérer à ce nouveau service «en toute sécurité en remplissant la charte d’adhésion et en validant toutes les opérations de crédit et opérations en débit».

«Le client ayant adhéré à ce service, recoit un SMS ou un e-mail automatiquement dès la réception de sa carte Edahabia, son code confidentiel ou bien son carnet de chèques par le bureau de poste ou encore toutes les transactions financières sur son compte, afin de l’inviter à se présenter à l’établissement postal pour les retirer et satisfaire, ainsi, sa demande établie»,

Sur un autre registre, le DG d’Algérie poste a fait savoir que le bilan financier de l’entreprise pour l’année 2016, a été positif, en réalisant un chiffre de 8 milliards de dinars, (800 milliards de centimes).

De ce fait, une prime a été décidée pour les travailleurs de l’entreprise pour les efforts fournis l’année dernière et leur contribution à la réalisation de ce chiffre positif. Toutefois, la valeur de la prime n’est pas encore fixée, et elle le sera dès l’approbation du bilan par le Gouverneur de la banque d’Algérie.il précisera également que cette prime ne concerne pas le mois du ramadhan mais elle est liée au bilan financier de l’entreprise.

Pour rappel, l’Algérie Poste a dépassé 20 millions de comptes chèques postaux

Salima Ettouahria