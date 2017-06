Prix « Ali Maâchi » : Les lauréats honorés à Mostaganem

Les lauréats du concours du prix Ali Maachi, institué par le Président de la République au profit des jeunes créateurs dans les domaines littéraire et artistique ont été honorés, lors d’une cérémonie organisée, dans la soirée du jeudi à vendredi, à Mostaganem. Le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, qui a présidé la cérémonie, a souligné, dans son allocution, que ce prix institué par le Président Abdelaziz Bouteflika, est une reconnaissance à tous ceux qui ont servi la culture nationale. Il a rappelé qu’en l’espace d’une année seulement le Président de la République a remis des médailles à plus d’une centaine de personnalités nationales. Pas plus tard qu’hier (jeudi), le Président Bouteflika a honoré 47 personnalités qui ont tant donné à la culture nationale dans tous les domaines des arts, de la culture, de la pensée et de la création, a-t-il ajouté. M. Mihoubi a, par ailleurs, rappelé que le Prix Ali Maachi, créé il y a dix ans et récompensant des jeunes créateurs, a été attribué à des lauréats, devenus aujourd’hui de grands noms représentant dignement la culture et les arts. Par ailleurs, il a indiqué que 6.000 cartes d’artistes ont été distribuées jusqu’à présent à l’échelle nationale permettant à leurs bénéficiaires de jouir de tous leurs droits.

L’Algérie veille à consacrer les droits des intellectuels pour leur permettre de vivre dignement, a-t-il signalé. Les lauréats dans les différentes catégories ont reçu leurs distinctions. Dans la catégorie Roman, le premier prix est revenu Sadek Bentahar Farouk (Djelfa) et les deuxième et troisième prix ont été décernés à Abdelmounaem Bensayeh (Ouargla) et Younes Benchabli (Boumerdes). Dans la catégorie Poésie, les trois prix ont été décernés respectivement à Redha Bourabaa (Alger), Amina Zahmoune (Constantine) et Samia Mahneche (Batna). Dans la catégorie Texte dramatique, seuls les deuxième et troisième prix ont été attribués respectivement à Nawal Djebali (Constantine) et Omar Mohamed Bakir (Relizane). Dans la catégorie Musique, les trois prix sont revenus respectivement à Rabie Sadji (Mostaganem), Yahia Bensaoud (Djelfa) et Rakik Nardjes (Alger). Dans la catégorie Chants et danses, les trois lauréats sont respectivement Ould Aissa Fatma-Zohra (Blida), Khelladi Salah Eddine (Bordj Bouariridj) et Bourahla Chaker (Alger). Dans la catégorie Audiovisuel, le jeune Laababa Abdeldjawad (Sidi Bel-Abbès) a remporté le prix suivi respectivement de Mebarki Asma (Boumerdes) et Riad Touat (Alger). Dans la catégorie Théâtre, les trois lauréats sont respectivement Taachit Issam (Batna), Hocine Mokhtar (Mascara) et Aïssa Seguini (Bordj Bou Arreridj).

Les trois prix attribués dans la section Arts plastiques sont revenus aux artistes Hadj Kacem Fethi (Tlemcen), Hamza Arab (Laghouat) et Kerrour Mohamed (Sidi Bel-abbès). Par ailleurs, l’artiste égyptien Abdelhamid Machaal, établi en Algérie depuis 1957 a été honoré à cette occasion ainsi que de nombreux artistes en l’occurrence Arabi Abdelkader (poète), le comédien et metteur en scène du théâtre Djilali Aoufi, Boulaï Bentrizik (musique andalouse), Cheikh Bendehiba Tikouk connu sous le nom de cheikh Bouguirati (bedoui), le musicien Amine Cheikh, l’artiste peintre Mohamed Oulhaçi, le chanteur Mohamed Tahar et bien d’autres. Cette cérémonie officielle, qui s’est déroulée en présence du président du Conseil national des arts et des lettres, Abdelkader Bendameche, a été marquée également par des tours de chants animés par de nombreux chanteurs. Les membres du jury, présidé par Abdelkader Bougheraza, se sont félicité de la qualité des travaux primés alors que de nombreux lauréats ont exprimé leur joie d’avoir reçu ce prix qui porte le nom d’un illustre artiste et militant de la cause nationale, exécuté par l’armée française le 8 juin 1958.

Il est à noter que le premier prix de chaque catégorie est doté d’un montant de 500.000 DA. L’ONDA a décerné des sommes de 300.000 DA et 100.000 DA pour les deuxième et troisième lauréats de chaque catégorie. (APS)