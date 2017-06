59e anniversaire de la mort d’Ali Maâchi : L’hymne assassiné

Le musée du moudjahid à Alger, a commémoré, jeudi, la journée nationale de l’Artiste, en évoquant le rôle des artistes algériens et celui de l’artiste d’Ali Mâachi durant la lutte de libération nationale.

Lors d’une conférence historique organisée à l’occasion du 59e anniversaire de la mort d’Ali Mâachi et la célébration de la journée nationale de l’Artiste, l’ancien moudjahid, Mohamed Kechoud a souligné le nationalisme chez Ali Mâachi et cela revient, en premier lieu, à « son incorporation dans une troupe musicale et artistique qui s’ est distinguée par son adhésion au mouvement national et en second lieu, à son intégration aux Scouts musulmans algériens, un creuset du militantisme avéré.

Pour sa part, le professeur à l’université de Blida 2, Bachir Madini a précisé dès le début de son allocution que «la révolution n’était pas uniquement un combat militaire qui a mis la France coloniale à genoux», bien au contraire «notre révolution s’est distinguée par l’implication de différents secteurs, dont le sport et l’art», et chacun y contribuait avec dévouement de son côté.

En ce qui concerne le secteur de l’art et de la culture, Bachir Madini a mis en exergue la stratégie adoptée par les troupes musicales afin de semer dans les cœurs et dans l’âme des Algériens, le nationalisme et de les sensibiliser sur leur condition sociale, politique et économique dans un territoire colonisé depuis des décennies par la France qui n’épargnait aucun effort, notamment militaire, pour éradiquer l’identité algérienne.

Après avoir rappelé qu’il a compté plus de 50 artistes durant la lutte de libération nationale dont Missoum Amraoui, Ahmed Wahbi, Warda et d’autres artistes militants de la cause nationale. Bachir Madini a dit que l’objectif de ces chansons est de glorifier la patrie, à l’exemple d’Ali Mâachi qui a sacrifié sa vie pour une Algérie libre. Il a soutenu le combat pour l’indépendance à travers son talent de parolier et de compositeur. Ali Mâachi est un artiste qui a subi d’affreuses tortures, pendu à un arbre et tué sauvagement le 8 juin 1958 à Tiaret à l’âge 31 ans. Sa verve artistique, son art ont servi le peuple algérien et ses chansons sont demeurées éternelles car on y trouve tout le dévouement d’un Algérien qui aime son pays, qui lui a dédié sa vie. C’est un exemple parfait du sacrifice. C’est pourquoi il était «le meilleur ambassadeur de la révolution algérienne» à travers ses paroles et ses compositions musicales.

Hamza Hichem