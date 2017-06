Célébration de la journée nationale de l’artiste : Hommage au talent

Pas moins de quarante-sept médailles de l’ordre du mérite national à la catégorie de «Ahid», «Djadir» et «Achir», ont été décernées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ces médailles ont été attribuées à de grands noms de la culture, des hommes de lettres, intellectuels et artistes. En guise de reconnaissance à leurs efforts en faveur de la promotion de la scène artistique et intellectuelle. Un vibrant hommage a été rendu à Warda El Djazairia et Fadéla Dziria par l’émission de deux timbres à leurs effigies.

Cette réjouissante cérémonie de grande portée intellectuelle, organisée, mercredi soir à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh à l’occasion de la journée nationale de l’Artiste, a été distinguée par l’émission de deux timbres à l’effigie de deux grands noms de la chanson algérienne. Il s’agit de Fadéla Dziria et Warda El Djazairia. Ces timbres ont été lancés par Algérie Poste en collaboration avec les ministères de la Culture et de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du numérique. La cérémonie a été présidée par le président du Cde la nation, Abdelkader Bensalah, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi avec la présence de plusieurs membres du gouvernement, d’intellectuels, d’hommes de lettres et d’artistes ainsi que des proches des noms qui ont été distingués. Rendant un vibrant hommage à tous ces artistes algériens, le ministre de la Culture a mis en exergue «le rôle de l’intellectuel algérien est désormais primordial et sa présence indispensable, grâce à l’intérêt accordé par le Président Abdelaziz Bouteflika». Intervenant à l’ouverture de cette cérémonie solennelle, M. Mihoubi a estimé que la culture «rayonne» depuis des siècles dans notre pays, tout en rappelant que «l’acte culturel fut l’autre arme utilisée par les Algériens pour lutter contre le colonisateur». Le ministre de la Culture a tenu à rendre hommage au Chef de l’Etat pour tous ses efforts dans la promotion de la culture et la consolidation de la place des intellectuels au sein de la société, «ce qui a été réalisé pour l’intellectuel sous la direction du Président de la République n’a jamais d’égal», a-t-il dit. Attribuées au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Ahid» a été décernée, à titre posthume, à douze personnalités dont des artistes, des intellectuels et des hommes de lettres, notamment le comédien Hassen Ben Cheikh dit Hassen El Hassani, le ténor de la musique saharienne Ahmed Abbas dit Khelifi Ahmed, le chanteur châabi Abderrahmane Amrani dit Dahmane El Harrachi, l’auteur compositeur Bachir Mebarki dit Maati Bachir, le chanteur chaoui Aissa Merzougui Benrabah dit Aissa El Djermouni, et l’homme de théâtre et comédien Ahmed Ayad dit Rouiched.

Il s’agit également d’artistes et d’hommes de lettres en vie dont le professeur Mokhtar Nouiouat, l’écrivain-romancier Rachid Boudjedra, l’artiste Fattouma Lemitti dite Saloua et la comédienne Khadidja Benaida dite Nouria. La médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Djadir» a été décernée à trente-deux hommes de lettres, intellectuels, académiciens et artistes, à l’instar du romancier Abdelhamid Benhedouga, du poète et romancier Tahar Djaout, du comédien et dramaturge Abdelkader Alloula, du comédien et metteur en scène Azeddine Medjoubi, de la chanteuse chaouie Beggar Hadda, du chanteur andalou Abdelkrim Dali, du chanteur kabyle et compositeur Cherif Kheddam, du chanteur châabi Hachemi Gerrouabi et des comédiens Hadj Abderrahmane (l’inspecteur Tahar) et Yahia Mabrouk (l’apprenti).Il s’agit également de plusieurs artistes et hommes de lettres en vie tels que le romancier Merzak Bagtache, la romancière Ahlam Mosteghanemi, la comédienne Farida Saboundji, le chanteur Rabah Driassa, le cinéaste Merzak Allouache, la comédienne Bahia Rachedi, l’acteur Mohamed Adjaimi, et le chanteur de malouf Mohamed Cherif Benani dit Hamdi Benani. La médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Achir» a été remise, à titre posthume, à trois artistes : la chanteuse chaouie Hassina Laouadj dite Zoulikha, le chanteur de rai dit cheb Hasni et le chanteur chaoui Ali Naceri dit Katchou.La cérémonie a été marquée, côté animation, par la prestation musicale de Nada Rayhane et Lamia Bettouche qui ont interprété respectivement des titres de Warda El Djazairia et Fadila Dziria. Accompagnées par l’orchestre symphonique national ces deux artistes ont gratifié l’assistance, nombreuse, d’un programme riche en sonorités puisées dans son riche répertoire et des chants patriotiques.

Sihem Oubraham