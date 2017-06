Tourisme : Le passage des véhicules vers la Tunisie facilité

La Direction générale des Douanes algériennes a annoncé, sur son site web officiel, la mise en place d’un nouveau système en ligne d’enregistrement des informations des véhicules pour les Algériens voulant traverser la frontière Est, vers la Tunisie. «Afin de vous faciliter les formalités douanières à la sortie du territoire national vers la Tunisie, la Direction générale des Douanes met à votre disposition, cette application Online, qui va vous permettre de déposer le formulaire TPD de votre véhicule, de l’imprimer en double exemplaire et de vous présenter au poste frontalier de votre choix», lit-on sur le site des Douanes.

Il s’agit, donc, d’un formulaire en ligne que le touriste algérien devra remplir, en notant les informations relatives au véhicule avec lequel il traversera la frontière. Cette mesure a été mise en place pour faciliter la procédure d’entrée du véhicule sur le territoire tunisien et limiter les longues heures d’attente aux frontières, sous une chaleur caniculaire la plupart du temps.

En effet, cette décision intervient dans l’objectif de faciliter les formalités douanières d’enregistrement des véhicules à la sortie du territoire national vers la Tunisie au niveau des points frontaliers. Des formalités qui causent de nombreux désagréments aux usagers de cette frontière.

Cette nouvelle mesure, qui entrera en vigueur dès le 18 juin, a ainsi pour objectif principal de diminuer le temps d’attente au niveau des postes- frontaliers. Cette procédure allégera considérablement les embouteillages et les interminables files devant les points de passages.

Il y a lieu de souligner que plusieurs milliers d’Algériens franchissent quotidiennement les postes-frontaliers durant la haute saison, et accentuent inévitablement les encombrements. Les lenteurs administratives, comme la chaleur caniculaire, sont ainsi dans l’attente de chaque touriste ayant cette même destination.

Notons que le nombre de touristes algériens choisissant la Tunisie ne cesse d’augmenter. Le bilan de l'année passée dépasse de loin les prévisions de l’office. Durant les périodes estivales, leur nombre a souvent dépassé le seuil de 1,8 million.

D’ailleurs, l’Office national tunisien du tourisme (ONTT) avait lancé une campagne de bienvenue à l'adresse des touristes algériens. Cette campagne s’est déclinée sur plusieurs axes, dont le renforcement des équipes d'accueil au niveau des postes de passage frontaliers, l’amélioration des conditions de transit et la mise en place des services d’accueil personnalisé au profit des touristes algériens, en collaboration avec Tunis Air au niveau des aéroports d'Alger et de Tunis.

Pour leur part, les responsables d’agence de voyages algériennes affichent déjà leur satisfaction quant à l’engouement enregistré pour cette destination frontalière. M. Baba Aïssa, gérant de l’agence de voyages Gouraya Tour, a indiqué que les Algériens ont commencé à réserver, depuis le mois d’avril et que plus de 80% des ces réservations sont effectuées vers l’étranger.



« La Tunisie, destination favorite des Algériens »



M. Aïssa a évoqué l’attractivité des prix dans les hôtels tunisiens, expliquant qu’«une semaine en ‘all inclusive’ en Tunisie coûte 60.000 dinars à un Algérien, alors qu’en Algérie une chambre avec petit-déjeuner coûte 10.000 dinars la nuitée».

Il y a lieu de préciser que la Tunisie demeure la destination étrangère la plus prisée des Algériens, où plusieurs paramètres font en sorte que les voyageurs choisissent le pays voisin, principalement le budget. La Tunisie est accessible à petit prix. La proximité permet aussi au client de voyager avec son véhicule. Rappelant aussi que la taxe réclamée pour chaque véhicule qui passe la frontière algérienne se dirigeant vers la Tunisie, et qui était d’un coût de 2.000 DA, a été finalement abandonnée par les autorités tunisiennes, suite à de nombreuses réclamations de touristes se rendant dans ce pays.

Sarah A. Benali Cherif