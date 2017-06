Infrastructures à Tizi Ouzou : Sur la bonne voie

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou, où il a inspecté plusieurs projets en cours de réalisation.

Accompagné du wali, M. Mohamed Bouderbali, le ministre s’est rendu sur le chantier de la pénétrante devant relier la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest, via la wilaya de Bouira, sur une distance de 48 km, dont les travaux accusent du retard à cause de plusieurs contraintes, notamment la persistance des contraintes et les crédits de payement du groupement en charge de sa réalisation.

Informé de ces nombreuses contraintes, le premier responsable du secteur a décidé sur place de l’envoi, durant la

semaine en cours, d’une commission composée des responsables de l’Agence nationale des autoroutes (ANA) pour cibler les oppositions sur l’emprise du tracé et permettre l’avancée des travaux de cette pénétrante qui fait partie d’un lot de 13 pénétrantes en chantier à travers le pays.

Le ministre a aussi pris l’engagement de procéder au mandatement des factures au profit du groupement de réalisation de ce projet, pour qu’elle puisse approvisionner le chantier en matériaux nécessaires et payer ses travailleurs et fournisseurs. Sur place, le ministre a également exhorté le groupement en charge de ce projet important de redoubler d’efforts pour réceptionner cette pénétrante dans les meilleurs délais.

En attendant, Abdelghani Zaâlane a insisté sur l’ouverture d’ici la fin de l’année de la première section, longue de 10 kilomètres, de cette pénétrante (48 km) reliant Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest au niveau de Djebahia (Bouira). «Vous devriez redoubler d’efforts pour concrétiser cet objectif» a-t-il lancé en direction du groupement chargé de la réalisation de cette pénétrante, rappelant que la pénétrante de Tizi Ouzou est «la seule au niveau national à être maintenue et réalisée à deux fois trois voies, malgré les restrictions budgétaires, au moment où les autres ont été réduites à deux fois deux voies». Le taux d’avancement des travaux de ce tronçon de 10 kilomètres a atteint les 65%, alors que le taux d’avancement global de l’ensemble du projet est de l’ordre de 35%, selon une présentation du projet.

Il a également procédé à la mise en service de la ligne ferroviaire modernisée et électrifié reliant la ville de Tizi Ouzou à Oued Aïssi. Ce tronçon fait partie de la ligne ferroviaire reliant Tizi Ouzou à Alger qui est entrée en exploitation en avril dernier. Cette extension de la voie ferrée desservira la zone industrielle d’Oued Aïssi à partir de la gare ferroviaire de Tizi Ouzou, avec une halte au niveau du campus universitaire de la localité d’Oued Aïssi. En sus des voyageurs, le train assurera le transport de près de 500.000 tonnes de carburants. Dans un point de presse animé en marge de sa visite, le ministre a indiqué que l’État va maintenir ses efforts dans le secteur des Transports et des Travaux publics, pour propulser l’action du développement économique et social. «Les transports, particulièrement les chemins de fer, sont l’un des leviers importants et éléments clés de tout développement économique du pays», a-t-il souligné.

Concernant la réalisation des projets de son secteur dans la wilaya de Tizi Ouzou, notamment les tronçons de la pénétrante et le téléphérique, le ministre a fait savoir que leur achèvement définitif reste tributaire de l’amélioration de la situation financière du pays, surtout que ces opérations nécessitent des réévaluations financières. Toutefois, Abdelghani Zaâlane a rassuré que ces projets seront bel et bien réalisés avant l’année 2019. Enfin, le représentant du gouvernement a rappelé que les objectifs tracés par son département, dont la réalisation d’un réseau de chemin de fer de 12.000 kilomètres à l’horizon 2025, les pénétrantes autoroutières, la transsaharienne, la réhabilitation des réseaux routiers… sont maintenus.

Bel. Adrar