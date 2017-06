Université de Boumerdès - Socothyd : Signature d’une convention de partenariat

Une convention de partenariat a été signée jeudi entre l’université M'hamed-Bouguera de Boumerdès et l’Entreprise publique de fabrication de produits parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle Socothyd des Issers (est de la wilaya). L’accord, d’une durée de cinq années renouvelables, a été signé au siège de l’université, par son recteur Bentellis Abdelhakim, et par le directeur général de Socothyd (Société de coton hydrophile et d'articles d'hygiène), Khomri Rezki. Parmi les objectifs assignés à cette convention, le recteur de l’université de Boumerdès a cité, dans une déclaration à l’APS, la réalisation d’échanges dans le domaine de la recherche, entre la direction de recherche et de développement de l’entreprise Socothyd et l’unité de recherche en matériaux, procédés et environnement de l’université. Il s’agira, également, a-t-il ajouté, d’offrir l’opportunité aux étudiants de bénéficier de stages et de formations appliquées au sein de cette entreprise, tout en ayant la latitude d’y préparer des mémoires de fin d’étude, selon les moyens disponibles, avec une possibilité de recrutement à son niveau.

De leur côté, les cadres de Socothyd pourront, grâce à l'accord, contribuer dans l’élaboration et la proposition de programmes de formation au profit des étudiants. «Nous œuvrons surtout pour l’édification de relations fortes avec le monde économique et industriel, avec une orientation vers une formation continue et de qualité, basée sur des programmes actualisés au diapason des développements technologiques, de façon à rendre l’étudiant opérationnel, dés son diplôme en poche», a souligné M. Bentellis. Créée en 1970, l’entreprise Socothyd compte deux sites de production, l’un aux Issers, spécialisé dans la fabrication des produits de pansements (produits de coton, produits de gaze, bandes plâtrées, sparadrap médical et bandes de crêpe), et l’autre à Bordj Ménaïel, spécialisé dans la fabrication des articles d'hygiène corporelle. Depuis le début de l'année 2017, l’université de Boumerdès a signé 13 conventions de partenariat avec des entreprises et des groupes industriels et économiques privés et publics, est-il signalé.