Partenariat Algérie - Etats-Unis : Une délégation américaine en prospection

Les opportunités de partenariat et de coopération entre les États-Unis et l’Algérie ont été au centre d’une rencontre entre des responsables et élus de la wilaya de Médéa, et une délégation de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger. Conduite par l’attaché culturel de l’ambassade, Ihsan Azziz, la délégation américaine a examiné avec les responsables et élus locaux différents domaines d’activités susceptibles de faire l’objet de partenariat, notamment dans le secteur de l’agriculture où les hôtes de la ville de Médéa, ont été séduits par l’énorme potentiel dont regorge la wilaya. La délégation américaine s’est rendue, en outre, au siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et communale (APC) de Médéa. Diverses questions, relatives en particulier à la coopération dans le domaine de l’administration et la gestion des collectivités, ont été passées en revue, lors d’une rencontre à laquelle ont pris part des membres de ces deux instances élues. Les membres de la délégation américaine ont été conviés, par ailleurs, à la découverte de pans de l’histoire de l’ancienne Capitale du Titteri, à travers une visite guidée dans les allées du musée régional des arts et traditions populaires.