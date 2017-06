Trophée « Export-2016 » : encourager le made in Algeria

Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'exercice 2016 «Trophée Export-2016», dédié à l’ex-ministre du Commerce, Bakhti Belaïb, a été décerné mercredi soir à FADERCO SPA. Organisé annuellement depuis 2003 par le World Trade Center Algiers (WTCA), ce prix récompense et met en avant les meilleures entreprises algériennes, particulièrement les PME, dans le domaine des exportations hors hydrocarbures.

La cérémonie de remise de ce prix, dans sa 14e édition, s’est déroulée à l’hôtel El-Aurassi, en présence de nombreux acteurs et chefs d’entreprise. À cette occasion, le PDG de FADERCO, Amor Habes, a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’obtention de ce premier prix, en indiquant qu’il est temps aujourd’hui d’encourager les entreprises nationales pour aller vers l’exportation. Le trophée décernée cette année est le fruit d’un long travail qui a duré maintenant depuis plus de trois ans. Mettant à profit cette occasion, il a insisté sur la nécessité d’aller vers l’internationalisation au lieu de parler sur l’export.

Lors de son allocution, Ahmed Tibaoui, general manager et CEO, a souligné qu’«il est heureux, aujourd’hui, à la faveur de la crise liée à la baisse des recettes des hydrocarbures et au nouveau modèle économique adopté par le gouvernement, que l’exportation soit devenue un axe incontournable de notre politique économique». Il dit, dans ce sens, que «la diversification de notre économie et le développement des investissement industriel vont sans nul doute offrir de nouvelles opportunité d’exportation de produit «Made in Algeria», notamment en Afrique», tout en précisant que l’exportation devient une nécessité vitale, et l’élargir, la soutenir et la favoriser devront être une priorité de chacun c’est par un effort partagé que nous devons nous mobiliser pour assurer un développement cohérente de notre économie. «À cette occasion je souhaite rappeler que ces dernières années, des mesures importante ont été prise par les pouvoirs publics pour faciliter encore plus l’acte d’exploration», a-t-il estimé, avant d’ajouter : «Cette année, ces mesures ont été enrichies par une mesure importante qui porte sur le rallongement des délais de rapatriement du produit des exportations, revendication longtemps exprimée par les exportateurs». «Toutes ces mesures, a-t-il souligné, ne sont évidemment pas suffisantes, dans la mesure où tout notre environnement économique doit se préparer et s’organiser pour dérouler le tapis rouge aux exportateurs quelques soit le niveau de leur exportation.»

Le premier prix d’encouragement a été attribué pour l’entreprise d’électroménager Brandt (groupe Cevital), qui emploie actuellement 1.500 personnes. Depuis sa reprise par Cevital, «Brandt connaît une forte croissance, grâce au développement de son marché domestique et de son activité à l’international». Quant au deuxième prix d’encouragement, celui-ci a été attribué à l’entreprise Profert, dont l’activité principale est la fourniture d’intrants à l’agriculture. Cette entreprise, qui a commencé à développer l’exportation, est confrontée, ces derniers temps, à d’énormes problèmes, notamment l’obtention des autorisations pour l’importation de la matière première.

Il y a lieu de noter que le «Trophée Export-2016» a été décerné par un jury présidé par le WTCA et composé de représentants de la Direction générale des Douanes, de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), du Forum des chefs d'entreprise (FCE) et de l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal).

Makhlouf Ait Ziane