Etats-Unis : L’ancien chef du FBI dénonce « les mensonges purs et simples » de la Maison-Blanche

L’ancien chef du FBI, James Comey, a dénoncé jeudi «les mensonges purs et simples de la Maison Blanche sur la gestion du Bureau d’enquête fédéral, après son renvoi expéditif en mai dernier en pleine enquête sur la prétendue ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Au cours d’une audition publique très attendue au Sénat américain, James Comey, a accusé l’équipe du président Trump de l’avoir calomnié quand elle a affirmé que son limogeage a été motivé par le besoin d’instaurer la confiance au sein du FBI. «L'administration a choisi de me calomnier et, plus important de calomnier le FBI en déclarant que cette organisation était en plein désarroi, que le personnel avait perdu confiance en son dirigeant», a-t-il dit. Mais Comey n’a pas confirmé si le président Donald Trump lui avait demandé lors d’une rencontre à la Maison Blanche d’arrêter l’enquête sur l'ingérence russe. A la question de savoir si le président lui a donné ordre d’abandonner cette enquête James Comey a répondu qu'il ne s’agissait pas «d’un ordre» mais plutôt «d’une indication». «C’est comme cela que je l’ai interprété, a-t-il déclaré. Il a précisé que le président n’a pas tenté d’arrêter la totalité de l’enquête mais uniquement la partie relative à Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité qui a démissionné en février après avoir évoqué les sanctions contre Moscou avec l’ambassadeur russe à Washington, Serguei Kisliak, alors qu’il n’occupait aucune fonction officielle.

Son action est proscrite par la législation américaine. L’ancien patron du FBI s’est abstenu également de qualifier les requêtes du président concernant Michael Flynn, refusant d’affirmer qu’il s’agissait «d’une obstruction à l’enquête». «Ce n’est pas à moi de dire si la conversation que j'ai eue avec le président était une tentative d'obstruction», a répondu prudemment l’ancien patron du FBI. C’est au procureur spécial de confirmer cette conclusion, a-t-il ajouté. Mercredi soir, à la veille de son audition, James Comey a rendu public un témoignage dans lequel il avait révélé que le président Trump lui avait demandé d’abandonner l’enquête sur Michael Flynn. Comey a indiqué avoir gardé des notes sur ses conversations avec le président Trump. Il a révélé jeudi avoir demandé à l’un de ses amis de remettre le contenu de ces notes à la presse afin d’accélérer la nomination d’un procureur spécial indépendant pour mener l’enquête sur la prétendue ingérence russe.

Si l’obstruction à l’enquête est prouvée, cela pourrait constituer un délit justifiant l’ouverture d’une procédure de destitution du président américain, ont affirmé plusieurs élus du Congrès. La décision de Trump de mettre fin aux fonctions du chef du FBI, en dépit du fait qu’il ai été nommé pour un mandat de dix années, n’est «pas conventionnelle» et porte un coup sérieux à sa propre viabilité, selon plusieurs observateurs. Le renvoi de James Comey a crée une onde de choc aux Etats-Unis. Les critiques et les accusations fusaient de partout : le président a limogé un chef du FBI qui supervisait une enquête sur de présumés liens entre ses proches et la Russie dans le cadre de la campagne présidentielle. (APS)