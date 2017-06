Sahara Occidental : La résistance a contraint l’occupant à la fuite en avant

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé jeudi que la résistance héroïque du peuple sahraoui a contraint l'occupant marocain à adopter la politique de la fuite en avant en affichant intransigeance, obstruction, escalade et menace de la paix et de la stabilité dans la région.

«La résistance héroïque du peuple sahraoui a contraint l'occupant marocain à adopter la politique de la fuite en avant en affichant intransigeance, obstruction, escalade et menace de la paix et de la stabilité dans la région», a indiqué le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, dans une allocution à l'occasion du 41e anniversaire de la «Journée des Chouhada» célébrée le 9 juin, condamnant les tentatives du Royaume du Maroc d'"inonder la région dans les stupéfiants et encourager par conséquent, les groupes criminels et terroristes faisant ainsi, peser une réelle menace sur nos peuples et pays aux plans sécuritaire, économique et social».

Il a salué la nomination du nouvel envoyé spécial des Nations unies pour le Sahara Occidental en l'occurrence l'ancien président allemand, Horst K?hler, appelant le secrétaire général des Nations unies à «accélérer la finalisation du processus de décolonisation du Sahara Occidental, dernière colonie d'Afrique».

Il a demandé également de doter la MINURSO de tous les mécanismes indispensables afin de lui permettre d'exercer ses prérogatives loin de toute pression et de mener sa mission qui consiste en l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et la protection et la surveillance des droits de l'Homme.

M. Brahim Ghali a ajouté d'autre part : «Nous rappelons la responsabilité de l'ONU de faire cesser le pillage des richesses naturelles sahraouies par les forces de l'occupation militaire marocaine et exhortons les pays de l'Union européenne (UE) et tous les pays du monde à respecter scrupuleusement les décisions onusiennes y afférentes, celles de l'Union africaine (UA) et la décision de la Cour de justice européenne (CJUE)».

Le 9 juin de chaque année, le peuple sahraoui célèbre la «Journée des Chouhada» (Journée des martyrs) marquant la commémoration du décès du déclencheur de la révolution sahraouie et son leader héroïque, El Bouali Mustapha Sayed. (APS)