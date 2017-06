Tizi Ouzou : 2.400 agents de police mobilisés

Près 2.400 policiers sont mobilisés par la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou à travers tout le territoire de la wilaya rentrant dans le domaine de ses compétences, dont 500 éléments pour le chef-lieu de wilaya, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes en ce mois sacré du ramadhan, a annoncé hier dans une conférence de presse le commissaire principal, Azzedine Benaouicha. Le conférencier a aussi indiqué que pas moins de 820 éléments de police sont mobilisés pour garantir la sécurité des examens de fin de cycle scolaire, à savoir 430 policiers pour le primaire, 160 pour le BEM et 230 pour le Bac. Pour ce dernier examen de passage à l’université, le conférencier a fait part de dispositions particulières qui seront prises le jour « J », notamment la détection des téléphones portables et ainsi que des brouilleurs d’ondes au niveau des 57 centres d’examens couverts par les services de sûreté de wilaya sur les 70 centres prévus pour cet examen à travers les quatre coins de Tizi-Ouzou. Les 13 centres restants seront sécurisés par la gendarmerie nationale. Le chef de service de l’ordre public a, en outre, tenu à mettre en exergue l’importance des différentes campagnes de sensibilisation dans le cadre de la prévention et la lutte contre le terrorisme routier qui ont commencé à apporter leurs fruits. Ainsi, pour soutenir son constat, le conférencier a brandi des statistiques qui démontrent une sensible baisse des accidents et des infractions routières durant l’année en cours, comparativement à l’année dernière. Par ailleurs, le conférencier a fait part de la saisie par la police ces derniers jours d’une quarantaine de motos pour différentes infractions, notamment défaut de documents d’identification de ces motos qui sont parfois conduites par des mineurs. Reconnaissant que ces motos causent d’énormes désagréments aux citoyens en plus de constituer un véritable danger et pour les piétons et pour les automobilistes par leurs manœuvres dangereuses, le chef de l’ordre public a promis de redoubler d’effort pour réduire le degré de nuisance de ces engins qui sont un vrai cauchemar pour les habitants des centres urbains où ces motos provoquent un insupportable vacarme jusqu’à des heures tardives de la soirée.

Bel. Adrar