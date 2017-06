Scouts Musulmans Algériens : Solidarité et entraide

200.000 repas chauds ont été distribués au niveau de 220 restaurants Errahma à travers le territoire national et à l’acheminement d’autres vers les domiciles de familles nécessiteuses durant la première semaine du mois sacré de Ramadhan par les Scouts Musulmans Algériens (SMA). Lors d’une visite qui l’a menée dans plusieurs restaurants Errahma gérés par des groupes de scouts au niveau de la wilaya d’Alger, le Commandant général des Scouts, Mohamed Boualeg, a déclaré que « durant la première semaine du mois sacré de Ramadhan, 200.000 repas chauds ont été offerts au niveau de 220 restaurants à travers différentes wilayas du pays, rappelant que de nombreux autres ont été acheminés vers les domiciles de familles nécessiteuses par esprit de préservation de leur dignité.»

M. Boualeg a expliqué que « les restaurants Errahma sont ouverts également aux ressortissants syriens et africains.»

Il a indiqué que « 5.000 lots de produits alimentaires ont été remis aux familles démunies et à faible revenu durant la première semaine de Ramadhan dans l’attente de la distribution de 5.000 autres lots durant les tout prochains jours, soulignant que 15.000 bénévoles de la famille des scouts avec l’aide de jeunes non adhérents et ce dans le cadre d’un élan de solidarité et d’entraide au sein de la société algérienne. M. Boualeg s’est rendu également lors de cette visite à l’établissement central Ferhat Saliha à la place du 1er-Mai, spécialisé dans la préparation des repas chauds puis dans les restaurants Errahma relevant des groupes des scouts pour s’enquérir du bon déroulement de l’opération.

A cette occasion, M. Boualeg a rappelé que « cette opération vise à promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société.»

Au début du mois sacré, les SMA ont également procédé, en coordination avec des bénévoles, à la distribution de plus de 15.000 colis de denrées alimentaires au profit de familles nécessiteuses et à faible revenu, lesquelles ont été recensées grâce à l’action de proximité menée par les scouts et les bénévoles.

Les SMA comptent, par ailleurs, distribuer des vêtements de l’Aïd el-Fitr aux enfants des familles nécessiteuses et organiser des concours de récitation du saint Coran.

Wassila Benhamed