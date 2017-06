Mascara : Ces enfants, la prunelle de nos yeux

Pendant toutes ces longues soirées du mois sacré de Ramadhan, l’on assiste à un phénomène qui nous interpelle compte tenu du caractère inquiétant des enfants que l’on retrouve dans les rues à une heure tardive de la nuit et l’on s’est posé la question de la prise en charge de ces enfants parfois en bas âge qui traînent en toute tranquillité dans la rue, au grand mépris du rôle social et éducationnel de leurs parents. Pas plus tard que la semaine passée dans une cité, une femme, après avoir passé la soirée chez ses voisins, s’aperçut en voulant regagner son domicile que son enfant, âgé de 4 ans, n’était plus dans les parages. Prise de panique, la dame pleura et alerta tous les locataires de la cité qui n’ont pas manqué de se mobiliser et se sont pliés en quatre à la recherche de l’enfant égaré et après moult tentatives, l’enfant a été retrouvé chez un commerçant qui a, fort heureusement, compris que cet enfant a perdu son chemin, par hasard il a été repéré par une personne qui le connaissait et il l’a rendu à sa mère, déboussolée, qui n’avait que ses yeux pour pleurer et le père, occupé à une partie de dominos au café du coin, semble-t-il, voulait faire porter le chapeau à son épouse sans évoquer le moins du monde la lourdeur de la responsabilité commune des deux parents. Cet exemple illustre un état d’abandon ou de délaissement dans le rôle des parents sinon comment expliquer que des enfants dès la rupture du jeune, sont dans la rue en train de s’adonner à des jeux dangereux au péril de leur vie et personne ne lève le petit doigt parmi les passants pour s’interposer ou remédier à cela, l’adage « après moi le déluge » est monnaie courante dans de telles situations, faisant fi des valeurs universelles et religieuses de corriger l’erreur d’où qu’elle vienne car ces enfants immatures, mal encadrés et livrés à eux-mêmes sont exposés à toutes sortes de risques et d’accidents. Certains pères de familles inconscients prennent aux cafés, interdits aux mineurs, leurs enfants, devant l’indifférence criante et scandaleuse des adultes. Pour en savoir plus, nous avons exposé le problème à un psychopédagogue qui nous a informé que le phénomène en question prend des proportions alarmantes pendant le mois de ramadhan. L’abandon ou la démission d’un grand nombre de parents est un constat amer, ils n’accordent aucun intérêt à cette question rejetant la responsabilité sur les autres, rappelle ce spécialiste qui ajoute que des parents inconscients donnent de l’argent à leurs enfants pour aller acheter des pétards et des engins explosifs dangereux qui occasionnent des dégâts irréversibles, la mère et le père sont tranquilles le temps que les enfants sont occupés, et vogue la galère ! Rien n’explique dans cette nouvelle mue et ce mode d’éducation qui puise son essence d’aucune culture éducationnelle à travers toutes les étapes de la vie sociétale.

Quand il n’y a pas le feu en la demeure, nous dit El hadj Bakhada, 92 ans, un grand père, tout le monde se dit satisfait de l’état actuel de choses mais dès qu’il y a grabuge quelque part, la sonnette d’alarme est tirée mais parfois et le plus souvent des cas c’est trop tard et c’est ainsi que l’on prend conscience des conséquences fâcheuses de telles situations et il ajoute que même durant l’époque coloniale et des conditions de vie difficiles de nos parents, la bonne éducation par l’inculcation des valeurs de respect de l’autre, d’obéissance ont toujours été le leitmotiv de nos parents, conclut-il, nous avons su en dépit de notre analphabétisme et ignorance, transmettre le flambeau et le relais à nos enfants et petits-enfants qui ont à leur tour honoré la mémoire de nos aïeux dans cette question éducationnelle qui ne s’apprend pas dans les grandes et académies. Des propos sages qui dénotent du sens aigu de responsabilité qu’ils ont pleinement et brillamment assumé.

A. Ghomchi