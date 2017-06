15e jour de ramadhan : Traditions ancestrales à l’honneur

Certaines traditions acquises de nos mères ou de nos grand-mères sont ressuscitées par les familles algériennes en ce mois de ramadhan afin de les préserver et les empêcher de tomber dans l’oubli.

Ainsi, la nouvelle belle-fille, fraîchement accueillie dans la famille, est invitée, pour une soirée organisée en son honneur et lors de laquelle du henné est appliqué sur sa main droite pour bénir son adhésion à la famille qui lui offre, par la même occasion, un présent symbolique. Au retour de la mosquée après l’accomplissement de la prière des Tharawih, les familles décorent leurs lieux de rencontre avec de beaux tapis et du jasmin dont l’odeur adoucit l’atmosphère et crée une ambiance spéciale propice à la veillée et à la discussion autour d’un thé.

Les familles de Ghardaïa, très attachées à ces traditions qu’on transmet de génération en génération veillent à ce que chaque nuit soit marquée différemment des autres de ce mois sacré en proposant des mets spéciaux copieux pour chaque nuit et dont les méthodes de préparation, les ingrédients et surtout les astuces des goûts et des arômes sont jalousement gardés. En effet, la nuit du dixième jour du Ramadhan est majestueusement rehaussée par El Baghrir (crêpes) au miel et la nuit du mi-Ramadan (15e jour) est marquée par la préparation d’un couscous garni de viande de chamelon. Selon la tradition, ces mets appétissants une fois préparés sont distribués pour les passants, les amis et échangés entre familles de différents quartiers sans distinction. Les visites nocturnes entre proches, voisins, familles et amis tout au long du mois sont fréquentes. Les familles de Batna s’attachent à respecter les nombreuses traditions propres aux Aurès, elles accordent une importance particulière à Ennasfia qui célèbre, au soir du 14e jour de jeûne, l’avènement de la seconde moitié du mois sacré de Ramadhan.

Piété, solidarité, recueillement et beaucoup de convivialité entourent cet évènement qui crée un climat de fête dans les demeures chaouies. C’est ainsi que dans la ville de Batna, dès la matinée du 14e jour du mois sacré, d’exquises senteurs se dégagent de tous les coins d’une cité déjà plongée dans une belle ferveur spirituelle. Une ferveur populaire également puisqu’elle se fait aussi sentir dans les foyers et dans les différents marchés. Lors d’Ennasfia, la « chekhchoukha » trônera en maîtresse sur la meïda du f’tour, reléguant au second plan l’indétrônable chorba frik, omniprésente durant le mois sacré. L’avènement de cette journée permet de trancher avec la relative monotonie et le train-train quotidien qui s’installent après deux semaines de jeûne. Ennasfia semble donner de la dynamique à la vie quotidienne des habitants de la région à travers des préparatifs culinaires et cette préférence remarquable pour le mode vestimentaire traditionnel, sans compter les actions de bienfaisance qui se multiplient à cette occasion. Cette journée très attendue par les familles chaouies est traditionnellement chargée d’une panoplie d’activités spirituelles qui donnent un surcroît d’animation aux mosquées des Aurès. Prières surérogatoires, invocations, conférences religieuses et lecture du Saint Coran précédent les visites et les retrouvailles familiales dans une atmosphère empreinte de chaleur humaine.

Farida Larbi