Nouvelles d’Oran, Lutte contre la toxicomanie, Association ALT : un espace « jeunesse sans drogue »

L’association de lutte contre la toxicomanie (ALT) a inauguré son siège dédié à l’espace «Jeunesse sans drogue». Une initiative lancée dans le cadre du projet Nouvelles Actions solidaires pour l’insertion des jeunes exclus (NASIJE) inscrit au programme Programme d’appui jeunesse emploi (PAJE) mis en œuvre par Handicap International sous l’égide du ministère de la Solidarité nationale.

Concernant les objectifs de cette opération première du genre à Oran et peut-être même à l’échelle de la wilaya, la présidente de cette association Mme Hassana Dehane, a indiqué à notre journal que l’initiative est placée sous le slogan «Agissons tous ensemble contre la drogue» expliquant que la prévention demeure le principal bouclier contre ce fléau dévastateur «Le but est de mettre en place un espace convivial d’écoute au niveau du centre pour une orientation socioprofessionnelle des jeunes exclus et qui sont les toxicodépendants. Ces derniers sont exposés à une triple exclusion. Ils sont, d’abord toxicomanes dépendants, ils ont des démêlés avec la justice, et enfin, ils sont considérés comme délinquants par la société. Ce sont précisément, ces jeunes que nous comptons incha Allah réinsérer. Nous allons tout faire pour intéresser le maximum de particuliers et d’institutions pour soutenir notre projet», a-t-elle assuré. L’association ALT a été créée suite à un constat amère de la consommation de la drogue chez les jeunes de notre pays, indiquent les membres de cette association en soulignant que l’Algérie était considéré comme un pays transitaire devenu consommateur depuis quelques années. C’est pourquoi, des bénévoles (medecins, psychologues, étudiants...) apportent leur contribution dans le cadre de cette action pour éviter aux jeunes de tomber dans la spirale de la drogue, a-t-on précisé. Dans ce même registre lors d’une conférence consacrée à évaluation de l’action de la commission sectorielle de prévention contre les fléaux sociaux qui affectent les jeunes, à l’instar de la drogue, la violence et l’impact négatif de l’Internet, le coordonnateur de cette commission Delimi Mohamed Taha avait tiré la sonnette d’alarme sur «la hausse du nombre de jeunes toxicomanes», affirmant que «beaucoup ont reconnu au niveau des établissements scolaires et centres de formation professionnelle qu’ils s’adonnaient à la drogue». Il a estimé, dans ce sens, que l’absence de dialogue a engendré la délinquance juvénile, ajoutant que «les jeunes toxicomanes ont besoin de l’accompagnement et de l’intérêt de la part des adultes». Le même responsable avait lancé un appel à l’endroit du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, pour créer de nouveaux centres de désintoxication, étant les centres actuels insuffisants face au nombre croissant de jeunes toxicomanes. Il est à souligner que cette commission sectorielle nationale est composée de tous les secteurs dans le but de prémunir les jeunes contre tous les fléaux sociaux, soulignant que 65 campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des jeunes au niveau des établissements scolaires et centres de formation professionnelle.

EHU d’Oran

Opérations tous azimuts

Pour la deuxième année consécutive et dans le cadre de développement de la coopération et l’échange d’expérience entre le nord et le sud dans le domaine de la santé, une délégation de spécialistes de l’établissement hospitalo-universitaire 1er Novembre 1954 d’Oran s’est rendue dans la wilaya de Béchar où elle a effectué une nouvelle mission dans un nombre d’hôpitaux et établissements spécialisés, parmi lesquels, l’EPH Tourabi Boudjamaa, EPSP Beni Ouenif, EPSP Beni Abbas, hôpital Psychiatrique, EPSP Lahmer, EPSP Abadla, EPSP Qnadsa et EPSP Bechar Djadida. Cette mission, la troisième du genre à être menée par l’EHU cette année, s’inscrit dans le cadre des conventions de jumelage entre les établissements hospitaliers du pays. Durant quatre jours la délégation de l’EHU composée de soixante spécialistes dans diverses spécialités (cardiologie, urologie, pneumologie, gastro-entérologie, gynécologie, chirurgie générale, néphrologie, ORL et endocrinologie) a fait bénéficier au plus grand nombre possible de patients de sa compétences et savoir-faire dans différentes spécialités. Selon les responsables de la cellule de communication de l’hôpital 1er novembre, le bilan de la mission fait état de 1.317 consultations touchant aux différentes spécialités, 170 actes chirurgicaux, dont 103 en chirurgie générale, 22 en chirurgie urologique et 46 en ORL, ainsi que 100 echo-cœur et différentes activités d’explorations. Il est à souligner que dans le cadre de cette même mission, l’EHU d’Oran a pris en charge un programme de formation dédié aux différents domaines médicaux et administratifs. Ainsi, 17 communications ont été présentées par plusieurs praticiens spécialistes de l’EHUO au profit des médecins et du personnel administratif des structures sanitaires de la wilaya de Bechar. Concernant toujours la coopération inter-wilaya dans le domaine de la santé, que le l’EHU d’Oran, a réalisé plusieurs actions similaires (20 opérations de jumelages) depuis les quatre dernières années dans plusieurs wilaya notamment Tindouf, Bejaia et Bechar. D’autres initiatives sont prévues dans ce même sens dans un proche avenir, nous dit-on.

Foire du bénévolat

Le rendez-vous des bienfaiteurs

L’association caritative Ness El Khir Oran qui regroupe de jeunes bénévoles a organisé la première foire à but non lucratif qui a vu la participation de nombreux intervenants du monde du bénévolat dans la wilaya d’Oran, entre autres, des associations, clubs ainsi que des bénévoles indépendants. La manifestation qui s’est tenue au jardin citadin méditerranéen a vu la participation d’une trentaine d’exposants engagés dans des actions humanitaires, sociales, culturelles, sportives et éducatives. Selon les organisateurs, cette initiative a pour principaux objectifs «la mise en valeur des efforts fournis par les bénévoles d’Oran, la sensibilisation des citoyens sur l’importance de l’action bénévoles dans le développement des sociétés, ainsi que le rapprochement de tous les acteurs de la société civile afin de développer des projets communs bénéfiques à la société oranaise» indique-t-on. Il convient de souligner que l’association Ness El Khir Oran a été créée en août 2011 et elle intervient dans l’action humanitaire, sociale et environnementale et se lance pour la première fois dans l’organisation des foires du bénévolat.

Arzew

Saisie de plus d’un kilogramme de cannabis



Les éléments de la brigade mobile relevant de la sûreté de la Daïra d’Arzew a arrêté un individu, repris de justice âgé de 21 ans, pour commercialisation de la drogue. Agissant sur des informations faisant état de l’activité d’un réseau criminel organisé qui transporte la drogue à bord d’un véhicule qui empruntait la RN 13 reliant Arzew et El Mohguen, les services sus-indiqué ont mis en place un plan qui leur a permis d’arrêter le principal accusé dans cette affaire à bord d’une voiture de type Clio et en sa possession 15 plaquette de kif traité d’un pesant de 1,445 kg et d’une somme d’argent de trente mille dinars. Les investigations dans cette affaire sont toujours en cours, tandis que le principal mis en cause a été présenté devant la justice.

Brèves culturelles

Gala artistique de solidarité avec Malija Nedjadi

Les deux associations de la créativité et l’art oranais et El Fadel en coordination avec l’assemblée communale de la ville d’Oran et la maison de la culture ont organisé un gala artistique de solidarité avec la comédienne Nedjadi Malika. L’événement s’est tenu à la salle El Feth a vu la participation de plusieurs noms connus de la scène artistique de la chanson oranaise, parmi eux, Houria Baba, Houari Bachir, Benatia Benaissa,Abdelsari, Mohamed Ferrani, Sabrina El Djazaïria, Souad Bouaali Abbès El Houari, Lakhdar Stanbouli, Houari Fatiha et plein d’autres.



Peinture

Saber Mazouz expose

La galerie d’art Civ-œil a abrité du 18 au 31 mai dernier, une exposition de l’artiste peintre Saber Mazouz Bachir sous le thème «contemplation». L’artiste

Bachir qui est un ancien beausariste signe son retour sur la scène des expositions après une longue absence. Dans cette collection il invite son public à voyager dans un monde de couleurs et de formes diverses.



One man show

Bahia comedy club en tournée cet été

La première tournée de «Bahia Comedy Club» a été entamée le 2 juin en cours au théâtre régional d’Oran avec comme guests,les lauréats du Wahran Comedy Club et du Dz Comedy Show. Le deuxième rendez vous inscrit au programme de la tournée aura lieu le 15 juin prochain au centre de conventions d’Oran.

USTO

Colloque sur l’échange linguistique

Oran a abrité le 13e colloque international sur «la place et le rôle de l’inter-culturalité dans l’apprentissage des langues sur les deux rives de la Méditerranée» qui s’est à la faculté des langues étrangères de l’université d’Oran 2. Plusieurs pays ont participé à colloque dont l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Turquie, l’Espagne, la France, le Maroc, la Tunisie, le Niger et la Malaisie. Ce colloque dont l’objectif principal est le développement de l’inter-culturalité a vu la présentation de 50 communications et interventions en arabe, en français, en anglais, en allemand ainsi qu’en espagnol.