Dans la lucarne : Ne pas faire la fine bouche

Les Verts n’ont pas mis leur tenue de sport pour refouler les « rectangles verts » depuis plusieurs mois. Cela remonte, en effet, à leur élimination, sans gloire, dès le premier tour de la CAN-2017 au Gabon. Le 23 janvier 2017 restera comme une tache indélébile sur le front de nos capés. Ce fut alors le début de tout un « remue-ménage » qui avait précipité le départ non seulement du coach national, le Belge Georges Leekens, mais aussi du président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Il y eut la venue d’un nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, qui a désigné, quelques semaines après, l’Espagnol Lucas Alcaraz, ex-entraîneur de Grenade (Andalousie). Tout le monde avait un avis mesuré sur ce technicien qui n’avait pas eu par le passé à driver une sélection nationale. Sur ce plan, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un « néophyte ». Toujours est-il, il y a une autre frange de spécialistes qui avait émis des avis favorables à l’égard de l’Andalou, estimant qu’il n’y a pas de raison pour qu’il ne réussisse pas. On lui a ainsi accordé un temps de répit pour qu’il montre sur le terrain de quoi il est capable. C’est en fait le plus important. On peut « pérorer » à satiété et se tromper lourdement sur la personne. Il n’y a que le test concret qui peut être pris en ligne de compte. Le reste fait partie des « discussions de salons » frisant la « frime ». Tout le monde avait mis en exergue le fait qu’il ne faudra pas l’accabler, car n’ayant aucune idée sur ses véritables capacités à coacher et entraîner une équipe nationale. On n’avait pas joué au stade du 5-Juillet, considéré comme un « véritable tribunal » qui fait, le plus souvent, frémir d’effroi n’importe quel coach. Là, on peut vous adopter dans un temps record, comme on peut vous «descendre en flammes» dans les secondes qui suivent l’échec.

On a fait jouer le premier match au stade Mustapha-Tchaker. C’est le premier test d’Alcaraz. Il était très important pour lui et pour tous les observateurs qui le guettent comme le « lait sur le feu ». Après ce fameux match contre la Guinée, à Tchaker, globalement, on peut dire qu’il s’agit d’un test réussi, même si la prestation des Verts n’a pas été un « morceau d’anthologie ». On se rappelle tous, comme si cela datait d’hier, que cette équipe de Guinée a été la « bête noire » du football algérien. On se fait battre ou accrocher par cette équipe qui ne nous est pas pourtant supérieure. Malgré le fait qu’on avait de grandes équipes, la finalité, c’est qu’on passe souvent à la « trappe ». Ce qui constitue toujours une grande frustration auprès de notre public. Alcaraz et son groupe ont bien réagi, même si tout n’a pas été fringant. Il y a à relever des satisfactions au niveau de quelques individualités qui, malgré la fatigue de la fin de saison, sont assez en forme. Et il s’agit d’un point positif avant ce match officiel des éliminatoires de la CAN 2019, prévue au Cameroun, demain au stade Mustapha-Tchaker. Il a réussi son premier test en amical contre une équipe respectable et respectée. Va-t-il avoir la même réussite ? C’est la question à laquelle tout le monde veut avoir une réponse. Toujours est-il, il y a lieu d’exploiter à bon escient ce premier test réussi devant cette très bonne équipe guinéenne. De plus, le match en lui-même a été intense entre les deux équipes ayant les mêmes objectifs : les éliminatoires de la CAN. Il y a lieu d’être optimiste, mais on reste mesuré. Car un match amical ne peut aucunement valoir un match officiel. Alcaraz doit confirmer sa bonne entrée en la matière. C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

Hamid Gharbi