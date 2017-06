Ramy Bensebaini : « La victoire face à la Guinée a boosté le groupe »

A l’instar de tous ses coéquipiers, Ramy Bensebaini, le reconnait. La sélection nationale n’a pas eu le rendement escompté à l’occasion de sa confrontation amicale, mardi dernier, au stade Tchaker de Blida, face à son homologue de la Guinée. Face à sa bête noire traditionnelle, l’EN a réalisé un match mi-figue mi- raisin. « Il est vrai que la qualité de jeu que nous avons proposée lors de la rencontre face à la Guinée laisse à désirer. Nous avons commis beaucoup d’erreurs aussi. Mais ça reste un match amical. Et c’est justement pour corriger les erreurs et améliorer notre rendement que sert ce genre de confrontations. Aussi, il ne faut pas oublier que nous avions en face une solide équipe de la Guinée dont les joueurs se distinguaient par leur jeu technique et leurs qualités athlétiques. Nous avons pris le dessus sur une équipe qui ne réussit pas beaucoup à notre équipe nationale. Cette victoire nous fait beaucoup de bien au plan psychologique et nous permet de retrouver la confiance et la motivation pour les prochaines échéances», a déclaré le défenseur central de la formation de ligue Une Française du Stade Rennais FC, à l’occasion de la zone mixte organisée jeudi au Centre Technique National de Sidi Moussa. Par ailleurs, même s’il avoue qu’il y a un problème de communication entre le coach et les joueurs, à cause de la langue, Bensebaini s’est montré très optimiste quant à l’avenir de cette sélection. « Il est vrai que nous avons un réel problème de communication avec l’entraîneur. Heureusement que Brahimi, Mandy ou encore Feghouli, qui maîtrise la langue espagnole, nous aide à assimiler les consignes de Lucas Alcaraz. Cela dit, nous avons un groupe pétri de qualités et tout à fait prêt à relever le défi. Notamment avec l’arrivée de nouveaux joueurs qui vont certainement apporter un plus à cette équipe, qui entame un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur », a souligné l’international algérien avant d’enchaîner : « Face au Togo, une équipe qui favorise le jeu offensif, ça sera un match difficile. Néanmoins, nous sommes confiants. Nous avons tous les moyens pour venir à bout de cet adversaire. Le groupe affiche une réelle volonté et l’état d’esprit est parfait. Nous allons montrer un tout autre visage face au Togo. La victoire face à la Guinée nous a boostés ».

Rédha M.