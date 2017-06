Equipe nationale : Alcaraz veut du jeu face au Togo

Les Verts ont repris le travail jeudi après avoir bénéficié de quartier libre mercredi, soit au lendemain de la victoire en amical (2-1) face à la Guinée.

Comme c’est le cas depuis la prise des commandes de Lucas Alcaraz, les joueurs n’ont pas chômé durant la journée. Outre la traditionnelle séance en salle, néanmoins facultative, le staff technique a fait revoir au groupe le match face à la Guinée. L’objet de cette séance de visionnage est de mettre chaque joueur en face de ses erreurs, sachant que collectivement, le jeu déployé par l’EN n’a vraiment pas plu au sélectionneur.

En effet, Lucas Alcaraz a reproché aux joueurs de ne pas avoir joué en bloc, notamment en situation défensive. Le rempli ne se fait pas instantanément et les attaquants ont très peu défendu haut en première mi-temps, chose que le sélectionneur national n’a pas appréciée.

En tous les cas, le match Algérie-Guinée a été riche en enseignements pour le sélectionneur national qui s’est fait une idée plus précise sur la qualité intrinsèque de chacun de ses joueurs. « Cela fait quatre jours seulement qu’on travaille ensemble. On se découvre. Après, il est vrai que le coach a désormais une petite idée sur chacun de nous », a ainsi déclaré Hilal Soudani en zone mixte, jeudi. A signaler que la séance d’entraînement du jour a été ouverte à la presse durant les dix premières minutes.

Après donc un premier test dans l’ensemble réussi, en dépit de quelques imperfections, Lucas Alcaraz s’apprête à diriger son premier match officiel à la tête des Verts dans les éliminatoires pour la CAN-2019 et entend bien le réussir. Comme nous le disions, le match de la Guinée a été plein d’enseignements. Lucas Alcaraz s’appuiera ainsi sur les notes prises durant ce match amical qui a vu l’Algérie battre le signe indien contre la Guinée, pour mettre en place une équipe plus compétitive face au Togo.

Ainsi, il n’est pas à écarter qu’Alcaraz effectue des changements en perspective. A commencer par l’axe de la défense qui devrait connaître un léger remaniement avec l’incorporation de Carl Medjani, remplaçant face à la Guinée, dans l’axe aux côtés de Bensebaini. En principe, ce serait le seul changement prévu, dans la mesure où Nabil Bentaleb, sorti sur blessure mardi, a repris l’entraînement collectif ce jeudi après avoir eu l’aval des médecins. «La blessure de Bentaleb s’est avérée sans gravité puisqu’il n’a qu’une contusion», a annoncé la FAF sur son site internet.

Sinon, Lucas Alcaraz a beaucoup insisté sur l’animation du jeu et le jeu en bloc, deux critères qui ont manqué à l’EN lors de son match face à la Guinée. Ce jeudi en conférence de presse, les joueurs ont promis une réaction.

Wait and see.

Amar B.