Gouvernement : Le plan d’action finalisé

La finalisation du plan d’action , hier lors de la réunion du Conseil du gouvernement, intervient au moment opportun, tout comme le processus lié à sa présentation devant le Parlement, ayant fait l’objet d’une préparation dans le menu détail.

Ultime révision plus approfondie et consolidée du contenu du Plan d’action du gouvernement, c’est là un des principaux thèmes inscrits à l’ordre du jour de la réunion des membres de l’Exécutif, tenue hier sous l’égide du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune. Il s’agit, en effet, de la réunion du Conseil du gouvernement, seconde concertation du genre accomplie sous la présidence Tebboune, depuis sa nomination dans ses nouvelles fonctions de Premier ministre.

Lors de cette réunion, la finalisation du Plan d’action du gouvernement devait constituer la part du lion des débats et interventions de différents ministres, indique-t-on de sources fiables des services du Premier ministre. Il est question de consolider ce Plan d’action suivant une logique multisectorielle, en prévision de sa prochaine présentation devant le Parlement dans ses deux chambres. La date retenue pour cet exercice est le 18 du mois courant. Néanmoins, il est attendu, selon nos sources, que le Parlement sera rendu destinataire dimanche prochain d’un exemplaire du Plan d’action du gouvernement dans le but de permettre, notamment aux députés, de s’imprégner de son contenu, en prévision des débats qui vont succéder à sa présentation. En parlant de cet ambitieux Plan d’action, nos sources assurent en effet qu’il est bien ficelé et réglé. Sa finalisation, hier lors de la réunion du Conseil du gouvernement, intervient au moment opportun, tout comme le processus lié à sa présentation devant le Parlement ayant fait l’objet d’une préparation dans le menu détail. D’autre part, le Conseil du gouvernement d’hier devait s’atteler en outre à l’examen d’autres dossiers, notamment ceux liés au secteur de l’Habitat où le Premier ministre affiche une détermination manifeste quant à parachever, dans sa totalité, le programme initié par le Président de la République dans ce domaine. «Nous allons reloger tous ceux qui ouvrent droit», avait assuré en effet M. Abdelmadjid Tebboune, dans l’une des ses premières déclarations en qualité de Premier ministre. La préservation et la promotion des acquis sociaux constituent par ailleurs un dossier qui ne manque pas d’importance et qui devait, selon nos sources, être soumis à l’examen, hier, lors de la réunion du Conseil du gouvernement. L’objectif visé s’articule, indique-t-on, autour de la consolidation des équilibres sociaux à même de s’assurer d’un rythme d’amélioration progressif des niveaux de vie des Algériens et de leur pouvoir d’achat, mais aussi pérenniser les acquis sociaux obtenus, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé.

Le Conseil du gouvernement devait s’étaler également sur les questions liées à l’investissement où il est essentiellement question d’une révision du mécanisme mis en place, notamment dans le domaine industriel, et de corriger ainsi certaines imperfections et les carences constatées. On croit savoir, à ce propos, que la révision en question devra traiter essentiellement des décisions d’attribution de terrain à des investisseurs, notamment étrangers, et qui n’ont pas respecté leurs engagement de mener à termes la réalisation de leur projet, et ce en dépit d’une batterie d’avantages et de facilitations dont ils ont bénéficié de la part des autorités.

Ce sont là, en effet, les principaux dossiers qui devaient être débattus et profondément examinés, lors de la réunion du Conseil du gouvernement tenue hier sous l’égide du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Le gouvernement s’attelle par ailleurs à l’élaboration de la loi de finances (LF) pour 2018, où l’on apprend que les départements ministériels de l’Industrie et de l’Emploi ont déjà engagé les négociations avec les partenaires sociaux en prévision de cette même loi.

Le dialogue et la concertation avec le partenaire social prend toute son importance dans l’établissement de cette mouture de la loi, et selon nos sources, c’est le Premier ministre lui- même qui aurait recommandé la mise en place de passerelles de communication et la promotion de la culture du dialogue qui demeure la solution idoine à tous les problèmes posés.

Karim Aoudia