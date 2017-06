Agences de voyages et de tourisme Assainir l’activité : Le décret exécutif publié au JO

Du nouveau pour l’octroi d’agrément pour les agences de voyages et de tourisme en Algérie ! L’activité en question est désormais soumise à de nouvelles conditions rendues publiques via un décret exécutif, publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Un texte de loi qui vient «organiser cette profession jusque-là exercée, dans la majorité des cas, par des amateurs», dont le seul dessein est le gain «facile» sans la moindre éthique et respect de la clientèle. Au total, elles sont quelque 2.000 agences à exercer dans notre pays. Daté du 17 mai, le nouveau texte définit en effet les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme et impose des exigences qui n’existaient pas par le passé, a rapporté à ce sujet le site électronique d’information, «Econews».

On pense, notamment à la condition imposée à toute personne souhaitant créer une agence, de posséder au préalable une licence d'exploitation délivrée par le ministre du Tourisme, après cependant avis

de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.

«Cette licence d’exploitation, elle-même soumise à des critères bien définis, dont un âge minimum de 21 ans, l’aptitude professionnelle en relation avec l’activité touristique», détaille le décret. En clair, le postulant à cette activité doit justifier son niveau d’études par une licence en tourisme délivrée par un établissement d’enseignement supérieur ou par une licence d'enseignement supérieur et une ancienneté d'une année dans le domaine du tourisme. À défaut, un diplôme de technicien supérieur en tourisme ou hôtellerie et une ancienneté d’une année dans le domaine du tourisme peuvent faire l’affaire. Parmi les autres conditions exigées, ouvrir une agence de voyages et de tourisme, on citera la nécessité de posséder un local commercial doté de toutes les commodités «nécessaires» à l’exercice de cette activité ou encore le passage obligé du postulant par une enquête d’habilitation des services de sécurité, la Sûreté nationale ou la Gendarmerie nationale.

Si les candidats répondent à toutes les conditions énumérés dans ce texte d’application, ils se verront automatiquement délivrer la licence d’exploitation ; à charge pour eux d’entrer en activité dans les six mois. «Le cas échéant, ils seront mis en demeure de le faire, sous peine de se voir retirer la licence», met en garde ce décret. Visant donc à «professionnaliser» l’activité des agences de tourisme, le décret exécutif

en question devra contribuer à lutter contre la bureaucratie, d’autant plus que les agences de voyages ne seront plus contraintes de renouveler l’agrément au bout de 3 ans d’activité, comme exigé par l’ancien texte. S. A. M.