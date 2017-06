Déclarations de patrimoine : Moraliser la vie publique

La liste des fonctionnaires concernés élargie à une quarantaine d’institutions.

Dans la perspective d’assainir les pratiques et de moraliser la vie publique, le gouvernement a pris la décision d’élargir la liste des fonctionnaires astreints à la déclaration de patrimoine aux agents et cadres de pas moins de 39 administrations publiques. La liste été publiée mardi 6 juin au Journal officiel, dans l’arrêté modifiant et complétant la liste annexée à l’arrêté du 2 avril 2007, fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration de patrimoine. Une liste qui a donc été élargie à plusieurs administrations, concernant pas moins de 251 postes et englobant quasiment tous les fonctionnaires de l’État, que ce soit dans les services de police, dans les douanes, les impôts et les ministères (Justice, Affaires religieuses, Industrie et Mines, Solidarité nationale, Énergie, etc.).

Les agents de la Protection civile et des fonctionnaires des Domaines, de l’IGF, du Trésor public, de la répression des fraudes doivent désormais déclarer leur patrimoine. Dans la police, les inspecteurs, les inspecteurs ayant la qualité de police judiciaire, les lieutenants, les commissaires, les commissaires principaux, les commissaires divisionnaires, les contrôleurs et les contrôleurs généraux figurent dans la liste. Pour ce qui est des douanes, neuf postes sont concernés : agent de surveillance, agent de contrôle, brigadier, officier de brigade, officier de contrôle, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, contrôleur général et contrôleur général en chef. Dans l’administration des Impôts, 12 agents publics sont concernés, de l’agent de constatation, jusqu’au programmeur fiscal, en passant par l’inspecteur des impôts et l’analyste fiscal. À l’IGF, l’inspecteur des finances, 1re classe, l’inspecteur des finances, l’inspecteur des finances en chef, l’inspecteur général des finances et l’inspecteur général des finances hors classe doivent désormais faire la déclaration de patrimoine.

L’arrêté touche également plusieurs administrations publiques, entre autres l’inspection générale des Finances, les administrations chargées de la répression des fraudes, de la concurrence et des enquêtes économiques, les personnels et greffes de juridictions (ministère de la Justice), l’administration pénitentiaire et celle des collectivités territoriales. La liste concerne aussi l’administration chargée des Transports, des Travaux publics, de l’Énergie, du Patrimoine culturel, des Arts, de la Jeunesse et des Sports, l’administration chargée des agents diplomatiques et consulaires, l’Inspection générale du travail (IGT), l’Agriculture et le Développement rural, la Pêche, les Forêts, l’Industrie, les Mines, les Wakfs, la Formation et l’Enseignement professionnels, la Santé, l’Habitat et l’Urbanisme, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, l’Aménagement du territoire, le Tourisme et l’Artisanat, la Poste, les Technologies de l’information et de la communication (TIC), la Solidarité nationale, l’Éducation nationale, les Ressources en eau, l’Environnement, et même l’administration chargée de la signalisation maritime. Il y a lieu de souligner que pour moraliser la vie publique, l'Algérie a adopté plusieurs textes de lois pour mettre à jour son arsenal législatif, et mis en place des organes consacrés à la prévention et à une lutte efficace contre le fléau de la corruption.

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a, à maintes reprises, réitéré la volonté de l'Algérie de lutter contre la corruption, un phénomène qui affecte l'économie nationale et entrave le développement socio-économique du pays. Il a procédé, le 14 septembre 2016, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution, à la nomination de la composante de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption,

En effet, l'ONPLC a été institué par les articles 202-203 de la révision constitutionnelle 2016. Celui-ci est une autorité «administrative indépendante» composée de hauts cadres de l'administration et placée auprès du Président de la République à qui est adressé un rapport annuel.

Cet organe «ne mène pas de missions d'investigation ou d'enquêtes sur des affaires de corruption», mais il a plutôt une «vocation essentiellement préventive».

Au plan international, l'Algérie est l'un des premiers États signataires de la Convention des Nations unies contre la corruption, le 9 décembre 2003, et la ratification est intervenue par un décret présidentiel datant du 19 avril 2004.

Dans le cadre du mécanisme d'examen de l'application de cette convention, l'Algérie a «fait l'objet, en 2013, d'une évaluation par les pairs au titre du premier cycle d'examen qui a porté sur deux chapitres de la Convention des Nations unies contre la corruption», relatifs notamment aux «incriminations, détection et répression» et à «la coopération internationale».

Amel Zemouri